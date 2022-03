Carme Riera publica una biografia de Carmen Balcells: "Va posar Barcelona al mapa literari"

L'escriptora i acadèmica de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) Carme Riera ha publicat ' Carmen Balcells, traficant de paraules ', una biografia en què subratlla el paper de l'agent literària a l'eclosió del 'boom llatinoamericà' i a situar Barcelona com a epicentre literari: "Va posar Barcelona al mapa literari. La pena és que no els ho reconeguin, és una llàstima".







En una entrevista, ha remarcat que “el que va fer Balcells per Barcelona va ser molt gros”, i ha lamentat que set anys després de la seva mort encara no hi hagi una placa o un espai públic per recordar-la.









'Carmen Balcells, traficant de paraules', publicada en castellà per Debate i en català per Rosa dels Vents, traça un retrat polièdric a través d'una investigació en què Riera ha fet un llibre a mig camí entre la investigació i el reportatge periodístic amb el que ha volgut fer un "homenatge d'afecte" a qui també va ser el seu agent.





Riera ha subratllat que Balcells va ser "importantíssima" per al 'boom llatinoamericà' que va enfilar autors com Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa i Carlos Fuentes, i ha remarcat que el fet que vinguin a Barcelona és gràcies a ella, en un moment que l'aparició d'aquests autors canvia la literatura escrita en espanyol.





“ Qui els porta? Qui posa el nom de Barcelona en òrbita? Qui fa de Barcelona una ciutat literària? Carmen Balcells. Sens dubte ”, ha afirmat Riera, que també ha lamentat que el projecte ideat per l'agent Barcelona Latinatis Patria per deixar el seu arxiu a la ciutat no fructifiqués i acabés traslladant-se en gran part a Alcalá de Henares.





GARCÍA MÁRQUEZ





Riera ha considerat que la trobada que es produeix el 1965 entre Balcells i García Márquez és definitiva per a tots dos: "Sense arribar a aquesta simbiosi, Balcells hagués estat diferent, però García Márquez també", ha subratllat, assenyalant que tots dos van tenir una relació absoluta confiança.





Ha assenyalat que per a l'agent literària García Márquez era un geni i Vargas Llosa el primer de la classe, i ha remarcat que no va parlar mai del distanciament entre tots dos autors: "Va ser discreta. Volia tots dos i ho sabia tot dels dos" .





L'autora de la biografia ha assegurat que Balcells era una persona "molt contradictòria, amb molts alts i baixos. Si es considera mítica i llegendària una porqueria" , però ha dit que si hagués de definir-la seria com una persona absolutament generosa amb els seus autors i empleats, recordant que li feia molt mal que un escriptor abandonés l'agència.





Ha dit que pels escriptors podria estar "santificada" pel que aconsegueix aconseguint contractes d'una durada determinada i l'anomenada 'clàusula Balcells', per la qual els autors poden pagar en més d'un exercici les bestretes de drets.





Riera ha assenyalat que algunes de les qüestions que més han sorprès en el procés de documentació és que l'agent ho guardava tot, les vegades que havia visitat Cuba per trobar-se amb García Márquez, o la creença en els aspectes esotèrics, amb l'enviament de prediccions astrals setmanals.





MITE I PODER





Riera ha considerat que el mite de Balcells era cert, però que com que tots els mites estava envoltada de llegendes i havia de conjugar els seus aspectes contradictoris, ajudar els autors i no barallar-se amb els editors: “Hagués estat una molt bona política si s'hagués volgut dedicar", ha afegit.





A la biografia, Riera exposa la fascinació de l'agent literària pel poder ja que considerava que calia "saber a quina porta ia quin número de telèfon trucar", i ha assenyalat que, en paral·lel, Balcells també es va convertir en una persona poderosa .





Ha lamentat que el final de Carme Balcells va ser trist perquè estava "angoixada" en creure que l'agència tenia deutes , cosa que va fer que entaulés negociacions per vendre-la que no van fructificar.





Tot i això, Riera ha explicat que una nit abans de morir parla amb el seu fill i aquest li diu que no vengui i que ell continuarà en ella: "M'alegra que se n'anés del món sabent que el fill continuaria el llegat", ha admès.





El llibre es presenta aquest dilluns a la tarda en un homenatge a Carmen Balcells a la seu de Penguin Random House a Barcelona, amb la presència de Riera, l'escriptor Eduardo Mendoza i el periodista Màrius Carol.