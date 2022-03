L'ONU adverteix del "col·lapse sistema alimentari mundial" i augura un "huracà de fam"

Antonio Guterres @ep





El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres , ha advertit aquest dilluns que els conflictes entre Rússia i Ucraïna , que podrien resultar en “ un huracà de fam ” a molts països. “Ucraïna està en flames” i “el país està sent delmat davant dels ulls del món”. “Hem de fer tot el possible per evitar un huracà de fam i el col·lapse del sistema alimentari mundial”, va dir als mitjans a Nova York.





A causa del bloqueig de la producció agrícola a Ucraïna i Rússia, el conflicte i la tensió haurien, en les seves repercussions, colpejar “més durament els més pobres i sembrar les llavors de la inestabilitat política i el malestar a tot el món”, va subratllar Antonio Guterres.





“ Els preus dels cereals ja han superat els de principis de la Primavera Àrab i els disturbis per aliments de 2007-2008 ”, adverteixen des de l'ONU, lamentant que “l'índex mundial de preus dels aliments de la FAO (Organització de les les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura amb seu a Roma) està al nivell més alt registrat”, va dir.





En total, “45 països africans i països menys desenvolupats importen almenys un terç del blat d'Ucraïna o Rússia; 18 d'aquests països importen com a mínim el 50%. Això inclou països com Burkina Faso, Egipte, la República Democràtica del Congo, el Líban, Líbia, Somàlia, el Sudan i el Iemen”, va dir el cap de l'ONU, que va tornar a demanar la fi de les hostilitats com més aviat millor.