Escrivà anuncia que Fira de Barcelona acollirà un centre d´acollida de refugiats

José Luis Escrivá @ep





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha explicat aquest dilluns que el centre de recepció i acollida de refugiats ucraïnesos a Barcelona obrirà divendres a Fira de Barcelona.





Serà el tercer després que hagi obert el de Pozuelo de Alarcón (Madrid), i demà dimarts ho faci el d'Alacant: "Amb aquests tres centres la nostra capacitat d'acollida i de recepció queda clarament reforçada en aquesta primera resposta".





Escrivà ha informat la Comissió Europea de la disposició d'Espanya d'acollir refugiats de la guerra a Ucraïna arribats a Moldàvia , país veí que suporta gran part de l'acollida dels milers de desplaçats per la invasió russa.





"En la mesura que la Comissió ha preguntat per possibilitats d'acollida específica, amb vols organitzats, també hem mostrat la nostra disponibilitat a tenir acollida", ha indicat el ministre en declaracions a la premsa a Brussel·les, on ha viatjat per participar en un consell de ministres d'Ocupació i Afers Socials de la UE.





El ministre ha recordat que Moldàvia és un país "molt petit, amb molts ucraïnesos en trànsit", i per això es troba en una situació "particularment difícil" davant la qual l'Executiu comunitari busca coordinar el suport dels Estats membre.





Aprofitant el viatge a la capital europea, Escrivá s'ha vist a més en bilateral amb els comissaris responsables d'Ocupació, Nicolas Schmit; el comissari d'Afers Econòmics, Paolo Gentiloni; i el vicepresident comunitari responsable de Migració, Margaritis Schinas.





En aquest context, Escrivà ha explicat que la Unió Europea està compromesa sense fissures amb la solidaritat cap a Ucraïna davant de la "dramàtica situació" que està vivint per la invasió russa i avaluant la resposta que el bloc pot donar a les necessitats del país en guerra.





TRES CENTRES OBERTS A FINAL DE SETMANA





Espanya tindrà a final de setmana tres centres oberts per oferir acolliment immediat els que fugen de la guerra a Ucraïna, tant ucraïnesos com residents al país d'altres nacionalitats, en el marc de l'activació de la directiva de protecció temporal acordada entre els Vint-i-set.





El primer a obrir se situa a Pozuelo de Alarcón (Madrid), dimarts obrirà un segon a Alacant i el tercer, divendres, a Barcelona, però el ministre Escrivà ha apuntat que no seran les úniques opcions i ha assenyalat com a exemple que aquest mateix dimarts arribaran a Astúries un grup de menors no acompanyats malalts de càncer de què es farà càrrec el Govern asturià.





A Brussel·les, Escrivá també ha tingut ocasió de discutir sobre l'oferta de la Comissió Europea als governs nacionals per flexibilitzar la gestió dels fons de cohesió comunitaris de manera que puguin redirigir partides previstes al període 2014-2020 a l'ajuda urgent necessària per a assistir els refugiats arribats d'Ucraïna.





Aquesta proposta, que els serveis comunitaris han anomenat 'CARE' ('cura', en anglès), permetrà a autoritats regionals i nacionals reassignar recursos encara sense usar, fonamentalment procedents dels fons de Cohesió però també d'altres instruments com els fons de migració i asil.