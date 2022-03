La taula de reindustrialització de Nissan veu "viable" el projecte del Hub

Arxiu - Planta de Nissan a la Zona Franca. - NISSAN - Arxiu





La taula de reindustrialització de Nissan ha arribat a la conclusió que el projecte liderat pel Hub d'electromobilitat és "viable" introduint alguns canvis, segons comunicats dels treballadors i Nissan i les administracions.





Ha arribat a aquesta conclusió després de l'exposició realitzada per KPMG, que ha estudiat la solvència financera del projecte, que es mantindrà com a principal per a les plantes de la Zona Franca de Barcelona i Montcada i Reixac (Barcelona).





Nissan i les administracions han explicat que les converses "continuen en la bona direcció amb l'objectiu d'assolir properament un acord marc".





A més, han assenyalat que el Consorci de Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha proposat abordar la gestió del lloguer del conjunt dels terrenys a través d'un únic operador.





"NECESSITAT D'AVANÇOS"





Segons els treballadors, en els propers dies s'han de "seguir treballant per part de les administracions i del Consorci diferents temes" relacionats amb els terrenys, lay-outs o ajuts públics, entre d'altres.





Els sindicats han traslladat a les administracions "la necessitat d'avenços", ja que han assegurat que són imprescindibles per arribar a un acord definitiu.





"Continuem insistint en la necessitat de la màxima implicació de totes les parts de la taula per poder arribar a bon port amb les màximes garanties possibles i en el menor temps" , han explicat.





SILENCE





Silence "ja ha encarat el seu projecte" per a la nova ubicació oferta per la taula als terrenys de la Zona Franca, i ha expressat la necessitat de poder tenir un acord com més aviat millor per poder tenir a disposició les naus a la segona meitat d'aquest any, segons els sindicats.





Paral·lelament, Silence i Nissan s'han reunit per arribar a acords sobre el preu dels actius i el lloguer de la superfície a ocupar.





També hi ha hagut avenços en les negociacions de Silence amb els sindicats, encara que "encara falta temes importants per acordar".





Els representants dels treballadors han insistit en la necessitat de la "màxima implicació de totes les parts" perquè les negociacions arribin a bon port, i han demanat que es tinguin les màximes garanties possibles i en el mínim temps per assolir aquests acords.