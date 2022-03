PSOE i PP donaran suport demà a que Rússia no segueixi sent membre del Consell d'Europa

Assemblea del Consell d'Europa @ep





Els representants del PSOE i el PP a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) votaran aquest dimarts a favor de la sortida de Rússia d'aquesta darrera institució com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna, que també n'és estat membre.





L'APCE està celebrant una sessió extraordinària aquest dilluns i dimarts després que el Comitè de Ministres del Consell d'Europa hagi decidit consultar-lo sobre possibles mesures addicionals contra Rússia per la invasió d'Ucraïna.





El 25 de febrer passat, un dia després de la invasió, el Comitè de Ministres ja va suspendre els drets de representació d'aquest país per "greus violacions" de les seves obligacions com a Estat membre en virtut de l'article 8 de l'Estatut del Consell d'Europa.





Ara, els membres de l'Assemblea Parlamentària sotmetran a votació aquest dimarts un text en què expressen la seva opinió sobre això per a la seva remissió al Comitè de Ministres i que necessita rebre el suport de dues terceres parts dels 340 membres.





Segons ha explicat el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, que presideix la delegació espanyola, l'apartat relatiu a fer un pas més cap a l'expulsió de Rússia hauria de tirar endavant sense problemes, ja que ha rebut el suport unànime dels cinc grups polítics durant la reunió del Comitè Polític on s'ha pactat el text.





En concret, l'APCE es mostrarà "convençuda que la gravetat de les accions comeses per la Federació Russa i que la profunda ruptura de confiança causada per ella plenament justifiquen el recurs a l'article 8 de l'Estatut".





RÚSSIA NO POT SEGUIR SENT ESTAT MEMBRE





Tenint en compte això i que Rússia no està complint els seus compromisos com a Estat membre, "l'Assemblea considera que la Federació Russa no pot continuar sent Estat membre de l'organització".





En aquest sentit, "és de l'opinió que el Comitè de Ministres hauria de sol·licitar a la Federació Russa que abandoni el Consell d'Europa" , afegeix la resolució. "Si la Federació Russa no compleix la sol·licitud, l'Assemblea suggereix que el Comitè de Ministres prevegi la data immediata possible a partir de la qual la Federació Russa deixarà de ser membre del Consell d'Europa".





Segons explica Gutiérrez Limones, el Comitè de Ministres no pot expulsar directament un Estat membre, sinó que primer se l'ha de convidar a abandonar el Consell d'Europa i només si això no passa aleshores es procediria a la seva expulsió.





Atès que el Comitè de Ministres es reuneix dijous i tenint en compte que ha sol·licitat l'opinió formal de l'APCE, ha considerat probable que es faci aquest pas dijous mateix, si bé admet que l'òrgan podia anar en contra del que expressava els parlamentaris, encara que "seria estrany".





PSOE I PP VOTARAN A FAVOR





Gutiérrez Limones ha avançat que els membres del PSOE a l'Assemblea Parlamentària votaran a favor, igual que ho faran els del PP, segons ha indicat a Europa Press Valentina Martínez, secretària d'Internacional del partit i que encapçala la delegació dels populars.





La diputada del PP ha destacat que amb aquesta resolució es busca "llançar un missatge polític el més potent possible" a Rússia i ha confiat que tots els membres de la delegació espanyola adoptin una "postura clara i ferma en contra de Putin i a favor de els ucraïnesos".





"Estarem molt atents al que voti la resta de la delegació", ha assegurat, esmentant en particular la senadora d'ERC Laura Castel i recordant el suport que en temps recents han rebut els independentistes catalans per part de Rússia i de diputats prorussos.