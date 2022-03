El Tribunal Suprem del Regne Unit rebutja la petició de Julian Assange

Seguidors de Julian Assange amb pancartes @ep





El Tribunal Suprem del Regne Unit ha desestimat aquest dilluns la petició del fundador de Wikileaks Julian Assange de recórrer la seva extradició als Estats Units (EUA), on està acusat d'espionatge i es podria enfrontar a una pena de fins a 175 anys de presó per publicar documents oficials classificats.





El desembre del 2021, el Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Galles va donar llum verda a l'extradició d'Assange i aquest dilluns el Suprem, última instància judicial, ha rebutjat tramitar més recursos, per la qual cosa la decisió final serà de la ministra d'Interior, Priti Patel, ha informat aquest dilluns Wikileaks.





El Suprem ha rebutjat admetre a tràmit més recursos perquè la sollicitud no ha plantejat "un argument legal debatible", segons recull el diari britànic 'Daily Mail'.





A més a més, tanca la via oberta al gener per la jutgessa Vanessa Baraitser, qui va allegar que no s'havia d'autoritzar l'extradició d'Assange, ciutadà australià, per risc de suïcidi.





Aquest revés per a Assange arriba amb prou feines uns dies després que la seva promesa, Stella Moris, va anunciar que li permetrien casar-se amb Assange. La cerimònia està prevista per al 23 de març, unes setmanes abans del tercer aniversari de la detenció de l'activista després de sortir de l'ambaixada equatoriana. Des d'aleshores es troba en una cella d'alta seguretat a la presó de Belmarsh.