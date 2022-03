LaLiga publica el límit salarial dels clubs posant en evidència els comptes del Barça

Joan Laporta @ep





El Reial Madrid compta amb gairebé 740 milions d'euros per gastar a la plantilla a partir de l'estiu que ve i el FC Barcelona presenta un saldo negatiu de 144,3 milions després del mercat de fitxatges d'hivern de la temporada 2021-22, segons ha informat aquest dilluns LaLiga.





El Barça empitjora els 97 milions positius amb què va arrencar la temporada després del fitxatge i les cessions de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré i Daniel Alves, mentre que el Reial Madrid, que no es va reforçar aquest hivern, manté el mateix límit salarial (739 milions) amb què va iniciar el curs.





Amb aquests números, el club blanc podria afrontar el traspàs de jugadors com Kylian Mbappé o Erling Haaland, i el Barça haurà d'alleugerir la plantilla el proper estiu si vol complir amb les normes del 'joc net' financer de LaLiga i poder entrar al següent mercat destiu.





El director general corporatiu de LaLiga, Javier Gómez, i el director de Control Econòmic de LaLiga, Luis Manfredi, han explicat aquest dilluns quins són els Límits de Cost de Plantilla Esportiva (LCPD) que cada club de LaLiga Santander i SmartBank poden 'consumir' durant la temporada al final del mercat hivernal.





LaLiga ha fet públics els Límits de Cost de Plantilla Esportiva (LCPD) dels clubs de LaLiga Santander i SmartBank després del mercat d'hivern de la temporada 2021-22.





Aquest LCPD inclou la despesa de cada club als jugadors, primer i segon entrenador, i preparador físic del primer equip. Aquest límit inclou a més la despesa en filials, pedrera i altres seccions.





A LaLiga SmartBank, l'Eibar, amb 30,1 milions i el Valladolid, amb 29,8, dos dels tres clubs descendits, al costat de l'Osca, el passat exercici són els clubs que disposen d'un límit salarial superior, molt per sobre del acabat de pujar Amorebieta, el 'cuer' d'aquesta taula, amb 4,7.





A la temporada 2020-21, el balanç entre les compres (458 milions) i vendes (500) de jugadors per part dels clubs professionals va ser favorable en 42 milions, mentre que a la 2021-22 es va registrar un dèficit de 124 milions a causa que els fitxatges (350 milions) van superar els traspassos (226).





El director general de LaLiga, Javier Gómez, va informar que 14 clubs professionals s'havien acollit a la 'regla 1-4', que els permet contractar per una quarta part de l'estalvi generat, entre ells del FC Barcelona, que, tot i això, "Estarà limitat aquesta temporada i les següents llevat que tingui plusvàlues".





En aquest sentit, la venda del nom o cognom del Camp Nou (joia de l''Espai Barça') o l'acord amb l'empresa de capital risc CVC podrien “alleujar” la situació econòmica del club presidit per Joan Laporta. Així el club blaugrana ha passat de 97,9 milions de LCPD a -144,3 pel fet que les pèrdues que estima LaLiga són més grans en 242,2 milions a les presentades pel Barça.





"La manera de millorar el límit és tenint plusvàlues com l'acord amb CVC o amb altres actius com la venda de jugadors. Les pèrdues del FCBarcelona són més grans que la capacitat que té d'obtenir recursos per gastar a la plantilla", va resumir Gómez.





En aquest sentit, el responsable econòmic de LaLiga va ser contundent en afirmar que "no tindrà" un tracte de favor en el cas de signar amb CVC, i que per tant només podria destinar el 15 per cent a la contractació de nous jugadors per al proper exercici 2022-23.





"EL BARÇA HA DE TORNAR A OMPLIR LA DESPENSA"





Gómez ha reiterat que el FC Barcelona "ha deteriorat el seu patrimoni net" i que "ha anat al rebost i s'ha gastat tot allò que tenia guardat".





"Pot contractar només per un percentatge del que estalviï. El Barça ha de tornar a omplir el rebost. Haaland? No podrà fer fitxatges si no fa res de nou. S'ha de treure del mig jugadors, reduir despesa o portar beneficis. No hi ha una altra solució", va esgrimir.





En aquesta línia, va justificar que el Barça ha pogut fer fitxatges a l'hivern perquè ha estalviat. “La inscripció de Ferran afecta a mitja temporada.





Després què ha fet: estalvi. 'El Kun' es va contractar amb els estalvis i ha deixat la carrera professional, i això li torna capacitat de contractació. Amb Coutinho -cedit a l'Aston Villa-, s'ha estalviat la fitxa. Amb aquest proveïment d'estalvi ha pogut fer contractacions", va subratllar.