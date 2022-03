Ucraïna assegura que drons russos estan sobrevolant l'espai aeri de l'OTAN

Refugiados abandonan Ucrania @ep





Les Forces Armades d'Ucraïna han assegurat que diversos drons russos haurien sobrevolat l'espai aeri de l'OTAN en territori polonès després de l'atac contra la base de Iàvoriv, a 20 quilòmetres de la frontera amb Polònia, en el qual van morir almenys 35 persones.





"Mitjans de radar de la Força Aèria van registrar a la frontera estatal d'Ucraïna en direcció a Polònia un complex aeri no tripulat rus del tipus Forpost espacial que va ser abatut per la defensa aèria. Busquen les restes", han dit en el seu perfil oficial de Facebook.





El portaveu de les forces armades ha descrit com el dron rus hauria volat en cercles sobre Iàvoriv per estudiar un atac amb míssils a la regió de Lviv. Posteriorment, s'hauria endinsat a Polònia, hauria tornat a l'espai aeri ucraïnès i hauria estata abatut per les defenses.





A més a més, han assenyalat que tenen informació sobre la caiguda a Romania d'un dron no tripulat del tipus Orlan-10, que aparentment estaria al servei de l'exèrcit rus, tal com han descrit en el seu perfil oficial de Facebook en un vídeo.





Preguntat per aquesta ofensiva a Iàvoriv, un portaveu de l'OTAN es va limitar a assenyalar que l'organització no compta amb personal a Ucraïna i no va fer cap valoració concreta sobre l'atac contra una base que es troba a escassos quilòmetres de territori aliat.





Les autoritats de Polònia no van dubtar a assenyalar que l'atac és una amenaça per a tota l'aliança i van indicar que amb aquesta maniobra, Moscou vol enviar un missatge a l'OTAN.

"Sabien segur que aquesta base militar es troba molt a prop de la frontera polonesa", va asseverar. "Així que per descomptat els russos sabien què atacaven i volien amenaçar l'OTAN", va indicar el viceministre d'Exteriors polonès, Marcin Przydacz.





Al seu torn, les autoritats croates van informar dissabte que un dron sinistrat a la ciutat de Zagreb duia explosius. El director de la Policia Militar, el general de brigada Vlado Kovacevic, va explicar que les restes de l'aparell eren de fabricació soviètica.





Segons ell, l'aparell anava dirigit contra un objectiu militar a Ucraïna, però es va desviar o l'objectiu era provocar víctimes civils a Zagrev. La caixa negra del dron ja s'ha recuperat i s'investigarà.





El govern croat va convocar divendres una reunió del Consell de Seguretat Nacional amb els principals responsables del ram i va concloure, en un comunicat, que l'aparell va entrar a Croàcia des d'Hongria a 700 quilòmetres per hora i a una altitud d'uns 1.300 metres.