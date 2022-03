L'alcalde ucraïnès segrestat està detingut a Lugansk acusat de terrorisme

Ivan Fedorov @ep





L'administració regional de Zaporiyia , a la qual pertany Melitópol , ha informat aquest dilluns que l'alcalde de la ciutat, Ivan Fedorov, que va ser presumptament segrestat dissabte per les tropes russes, es troba a la regió separatista de Lugansk acusat de terrorisme.





" Segons la informació disponible, l'alcalde segrestat de Melitópol, Ivan Fedorov, es troba a la Lugansk ocupada, on està acusat de terrorisme ", ha explicat l'administració regional de Zaporiyia, segons recull el diari Ukrayinska Pravda.





Així mateix, l'administració ha denunciat que aquest dilluns s'ha dut a terme una manifestació a la ciutat ocupada de Berdyansk a la regió de Zaporiyia, i els ocupants no han permès que es fes una protesta en suport de l'alcalde de Melitòpolis. "Les tropes russes han envoltat la plaça i han empès la gent", han afirmat.





Dissabte aproximadament 2.000 residents d'aquesta ciutat, a l'est del país, van sortir els carrers per demanar-ne l'alliberament.





Melitópol està ara mateix sota ocupació de les forces russes. Fedorov, segons va informar l'agència ucraïnesa UNIAN, s'havia negat a col·laborar amb els russos i havia decidit mantenir la bandera ucraïnesa a l'Ajuntament de la ciutat. Les tropes russes van designar una nova alcaldessa un dia després del presumpte segrest de l'alcalde electe per un grup militar de Rússia.





La nova intendent de Melitópol és exmembre del consell de la ciutat, i va ser presentada com a alcaldessa interina a la televisió local, controlada per les tropes russes, segons va informar Ukrinform. A més, les autoritats ucraïneses van denunciar el segrest de l'alcalde de la localitat de Dniprorudni, Yegveni Mativ, per les forces russes.





Aquell mateix dia, el màxim responsable diplomàtic de la Unió Europea, Josep Borrell, va condemnar "enèrgicament" el segrest dels dos alcaldes, així com els esforços de Rússia per establir administracions locals paral·leles.