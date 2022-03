Una periodista russa interromp un informatiu amb un missatge en contra de la guerra: "Aquí t'estan mentint"

Una treballadora del canal de televisió estatal rus Channel One va interrompre el principal programa de notícies del canal amb una protesta extraordinària contra la invasió d'Ucraïna per part de Vladimir Putin. Marina Ovsyannikova , editora de Channel One, va irrompre al plató del telenotícies dilluns a la nit i va cridar: “ Atureu la guerra. No a la guerra ”.





També sostenia un cartell que deia: “No creguin a la propaganda. Aquí t'estan mentint”. Estava signat en anglès: “Russos contra la guerra”. La presentadora de notícies va continuar llegint des del teleprompter parlant més alt en un intent d'ofegar la veu d'Ovsyannikova, però la seva protesta es va poder veure i escoltar durant uns segons abans que el canal posés un vídeo.









Ovsyannikova, abans de la protesta, va publicar un vídeo a través del grup de drets humans OVD-Info en què va expressar la seva vergonya per treballar per a Channel One i difondre “propaganda del Kremlin” . “Lamentablement, durant uns quants anys vaig treballar al Channel One i vaig treballar a la propaganda del Kremlin, estic molt avergonyida d'això en aquest moment. Avergonyida que em permetessin dir mentides des de la pantalla del televisor. Avergonyida d'haver permès la zombificació del poble rus. Ens vam quedar en silenci el 2014 quan això tot just començava. No sortim a protestar quan el Kremlin va enverinar [al líder opositor Alexei] Navalny”, va dir.







“Només estem observant en silenci aquest règim antihumà. I ara tot el món ens ha donat l'esquena i les properes 10 generacions no es podran netejar de la vergonya d'aquesta guerra fratricida”, lamenta l'editora.







Amb un collaret blau i groc de la bandera ucraïnesa, Ovsyannikova va dir a la seva declaració en vídeo que el seu pare és ucraïnès i la seva mare és russa. " El que està passant a Ucraïna és un crim i Rússia és l'agressor ", va dir. "La responsabilitat d'aquesta agressió recau sobre les espatlles d'una sola persona: Vladimir Putin".





Va instar els seus compatriotes russos a unir-se a les protestes contra la guerra per posar fi al conflicte. “Només tenim el poder d'aturar tota aquesta bogeria. Anar a les protestes. No tinguis por de res. No ens poden empresonar a tots”, va afirmar emocionada.





La protesta va ser rebuda pel president ucraïnès Volodimir Zelenskiy. En un discurs en vídeo dilluns a la nit, va dir: “Estic agraït amb aquests russos que no deixen d'intentar dir la veritat, que lluiten contra la desinformació i expliquen fets reals als amics i familiars, i personalment a aquella dona que va entrar a l'estudi de Channel One amb un cartell contra la guerra”.