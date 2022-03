Naturgy afirma que l'avenç en l'anàlisi de l'escissió del grup confirma la "idoneïtat" del projecte

El president de Naturgy , Francisco Reynés , ha assenyalat que l'avenç de l'anàlisi de l'escissió del grup en dues societats cotitzades, operació anomenada 'projecte Bessons', "confirma la idoneïtat del projecte".





Així ho ha indicat en el transcurs de la seva intervenció a la junta general d'accionistes de la companyia, on ha puntualitzat que la decisió sobre el calendari de l'operació, que es preveu executar al llarg d'aquest any després del preceptiu vist i plau d'una junta extraordinària d'accionistes, depèn de factors com les condicions del mercat i de la visibilitat regulatòria, dels ratings i de les autoritzacions i permisos administratius.





En qualsevol cas, ha assenyalat la total adaptabilitat del calendari d'execució en funció de les incerteses . Així, el 'projecte Geminis' estableix sinergies limitades entre MarketsCo (generació i comercialització) i NetworksCo (transport i distribució) sense increment "significatiu" de costos operatius per la separació.





Segons Naturgy, aquesta operació genera oportunitats de creixement pel millor alineament de l'estructura de capital; crea dues organitzacions més àgils i enfocades a les seves competències diferencials; mobilitza la direcció i empleats al voltant d'un projecte “més clar i sostenible en el temps”, i dóna resposta als interessos de tots els stakeholders de la companyia. En resum, dinamitza el futur dels dos grups, reforçant l'"atractiu" per a tots els grups d'interès.





A més, les entitats resultants tindran perfils financers diferenciats. Així, el 45% de l'Ebitda ordinari de MarketsCo procedirà d'Espanya, el 24% de Llatinoamèrica i el 31% de la resta de països, mentre que en el cas de NetworksCo, el 74% de l'Ebitda ordinari procedirà d'Espanya i el 26% de LatAm.





Pel que fa al mix d'activitat, el 67% de MarketsCo correspon a electricitat i el 43% al gas, mentre que en el cas de NetworksCo el 66% correspon a electricitat i el 34% al gas.





Finalment, quant a perfil de risc de negoci, el 59% de MarketsCo és al mercat i el 41% és contractat, mentre que a NetworksCo, el 100% correspon al mercat regulat.





TOTS ELS ACCIONISTES ES BENEFICIARAN DEL PROJECTE





Naturgy considera que tots els accionistes es podran beneficiar del projecte, ja que l'estructura resultant estableix els mateixos accionistes per a les dues companyies, amb Criteria controlant el 26,7% de les dues, CVC i Alba el 20,7%, GIP el 20, 6%, IFM el 12% i la resta d'accionistes el 19,9%.





MarketsCo es marca el compromís per capturar les oportunitats de la transició energètica (renovables, generació tèrmica, comercialització, mercats i aprovisionament i GNL), mentre que NetworksCo cercarà adaptar les infraestructures elèctriques i gasistes mitjançant inversió i digitalització.





D'aquesta manera, el projecte suposarà la separació de negocis de Naturgy en aquests dos grans grups cotitzats, que mantindran la composició accionarial actual i se situarien entre les vint primeres companyies de l'Ibex per capitalització borsària.





Així, MarketsCo comptarà amb uns objectius al 2025 de més de 25 gigawatts (GW) de capacitat de generació elèctrica instal·lada -14 GW en generació renovable i 11 GW de generació convencional-, 11 milions de clients, i una cartera diversificada d'aproximadament 290 teravatis hora (TWh) d'aprovisionaments de gas.





L'altre grup aglutinarà tots els negocis dedicats a la gestió d?infraestructures regulades de distribució i transport d?energia, conformats per més de 155.000 quilòmetres de xarxes d'electricitat, 135.000 quilòmetres de xarxes de gas i 16 milions de punts de connexió, present a sis països .





ACORDS DE LA JUNTA





La junta general d'accionistes de Naturgy ha ratificat la reorganització del consell d'administració després de l'OPA parcial d'IFM amb l'entrada Jaime Siles com a representant del fons australià i un nou seient per al màxim accionista Criteria, que passarà així de dos a tres consellers .





Tot i aquests canvis, el consell de Naturgy seguirà mantenint el seu nombre en 12 membres (8 dominicals, un executiu i tres independents) ja que les incorporacions es produeixen després de la renúncia de dos consellers independents.





Amb aquesta nova configuració, que dóna a IFM representació a l'òrgan rector d'acord amb la seva participació de més del 12%, es passa pàgina a l'OPA parcial que es va prolongar durant gran part de l'any passat i que va desfermar que Criteria elevarà la seva participació fins al 27% a l'energètica.





D'aquesta manera, Criteria, primer accionista de Naturgy, passa de dos a tres consellers, designant Ramón Adell Ramón com a nou conseller dominical per cooptació.





Així mateix, es nomena Jaime Siles Fernández-Palacios en representació d'IFM Global InfraCo, que també serà present a la Comissió de Sostenibilitat. Els fons CVC i GIP mantindran dos consellers cadascun.





El reglament del consell estableix que totes les iniciatives s'aprovaran per majoria simple, excepte matèries sensibles com a estratègia de la companyia, retribució a l'accionista o operacions de més de 500 milions, que necessiten el suport de més de dos terços dels consellers, és a dir , nou vots.





La junta també ha donat el vistiplau a l'aprovació dels comptes de l'exercici 2021, la gestió del consell d'administració i el dividend complementari a càrrec de l'exercici 2021.