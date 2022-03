La model que va dir a Putin "psicòpata" ha estat trobada morta dins d'una maleta

Model russa trobada en una maleta





El cadàver d'una model russa va ser trobat amagat en una maleta més d'un any després que desaparegués després de criticar Vladimir Putin. Gretta Vedler, de 23 anys, va ser assassinada un mes després de publicar a les xarxes socials trucant a Putin " psicòpata " i pronosticant que la seva campanya per "millorar la integritat de Rússia" acabaria en llàgrimes.





L'exnòvio Dmitry Korovin, de 23 anys, va confessar més d'un any després d'haver-la escanyat fins a la mort després d'una disputa per diners a Moscou que no estava relacionada amb els seus punts de vista polítics.





Va dir als interrogadors que va dormir en una habitació d'hotel durant tres nits amb el seu cadàver, que va posar en una maleta acabada de comprar.





Després va conduir amb el seu cos gairebé 500 quilòmetres fins a la regió de Lipetsk i el va deixar al maleter d'un cotxe durant més d'un any. Va continuar publicant fotos i missatges a les xarxes socials de la model perquè els seus amics creguessin que encara estava viva, ha explicat als detectius.