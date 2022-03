Identifiquen a Europa els primers casos d'hepatitis aguda provocada per un nou virus zoonòtic

Un estudi de l' àrea de Malalties Infeccioses del CIBER (CIBERINFEC) a l'Institut Maimònides de Recerca Biomèdica de Còrdova (IMIBIC) ha descrit els primers casos d'hepatitis aguda a Europa provocats per un nou virus d'origen zoonòtic, l'orthohepevirus C, que pot suposar una nova causa emergent d'hepatitis aguda a Europa a causa de la prevalença detectada entre pacients amb hepatitis aguda d'origen desconegut.





Aquest treball pioner, publicat al Journal of Hepatology, ha estat coordinat per l'investigador del CIBERINFEC i de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Reina Sofía i IMIBIC, Antonio Rivero.





Fins ara, el virus de l'hepatitis E (VHE) era l'únic membre de la família Hepeviridae amb potencial zoonòtic. Les nostres troballes suggereixen que l'Orthohepevirus C és un nou agent zoonòtic, que pot tenir una alta repercussió en salut global a causa de l'amplitud del seu reservori animal, ja que s'ha detectat en espècies de rosegadors al llarg de tot el món", ha dit Rivero.





El principal reservori animal d'aquest virus són els rosegadors, però cap dels casos identificats a l'estudi no referia haver tingut contacte directe amb ells. "Aquests resultats suggereixen l'existència d'una via de transmissió animal-humà encara no identificada i que per tant requereix ser avaluada", han informat els investigadors.





Concretament, en aquest estudi es va avaluar la presència d'ARN-'Orthopevirus C' en dos cohorts de pacients amb hepatitis agudes de diversos hospitals espanyols . La primera està composta per 169 pacients amb hepatitis aguda sense diagnòstic etiològic després de cribratge d'infecció per virus hepatòtrops, i la segona per 98 de pacients diagnosticats serològicament d'hepatitis aguda per VHE sense confirmació molecular.





En dos dels pacients inclosos a la primera cohort es va confirmar la presència d'ARN d'Orthopevirus C en sèrum, per la qual cosa els investigadors consideren que el cribratge d'orthohepevirus C hauria de ser considerat en l'estudi de pacients amb hepatitis agudes.





D'altra banda, en un dels pacients inclosos a la segona cohort també es va identificar la presència ARN d'Orthopevirus C en sèrum, cosa que suggereix que es produeixen reaccions serològiques creuades entre Orthohepevirus C i VHE, cosa que significa que la possibilitat de diagnosticar erròniament com a infecció per VHE a pacients amb infecció per Orthopevirus C.





Així mateix, dos pacients van presentar un quadre d'hepatitis aguda lleu/moderada amb resolució espontània, però el tercer pacient va presentar un quadre d'hepatitis aguda fulminant que va provocar la seva mort.





"Per tant, atès que la infecció per Orthohepevirus C pot cursar amb formes greus cal identificar aquelles poblacions més vulnerables ", ha conclòs el coordinador de l'estudi de CIBERINFEC a l'IMIBIC.