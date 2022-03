Ferit de bala un transportista després de forcejar amb un agent durant un piquet

Una ambulància del Summa 112 /@Emergències 112







Un transportista de 33 anys ha resultat ferit per arma de foc a l'abdomen aquest dilluns a la nit al parc logístic Barral, a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, durant un forcejament amb un agent de paisà que estava treballant al lloc durant el piquet informatiu de treballadors.





Segons han informat fonts de Policia Nacional a Europa Press, el tir es va produir de manera accidental per un forcejament entre el funcionari policial i el transportista, que li ha intentat treure l'arma.





Després de la detonació, es va avisar els serveis d'emergències, que es van personar al lloc. L'equip mèdic del Summa 112 va atendre l'home ferit de bala que va ser traslladat a l'hospital de La Princesa amb pronòstic greu.





Segons ha informat Emergències 112 Comunitat de Madrid, els facultatius del SUMMA també van atendre un home de 43 anys que va ser traslladat amb contusions i pronòstic lleu a l'Hospital de Torrejón de Ardoz i que, segons han confirmat fonts policials, es tracta de l'agent de paisà .





LA POLICIA INVESTIGA ELS FETS





Els fets van passar cap a les 22.40 d'aquest dilluns quan la policia va rebre trucades de ciutadans alertant que un grup d'uns 70 manifestants estaven tallant del trànsit i aturant els vehicles i sobretot camions a l'altura del quilòmetre 12 de la M-206., al costat de la M-50, al terme municipal de San Fernando, als quals obligava a entrar al polígon.







Però cap a les 23 hores el conductor d'un camió no va cedir a la pressió d'uns piquets i es va negar a seguir les seves indicacions, i els concentrats van començar a colpejar el vehicle, trencant-li la lluna i intentant accedir a la cabina.





Per impedir aquesta agressió va arribar la Policia i, per causes que encara no se saben, es va produir un forcejament entre transportistes i un agent de paisà. El forcejament va acabar amb un dispar accidental que va ferir un piquet, segons la policia i diversos testimonis.