Rufián acusa Puigdemont i Junts de reunir-se amb "gent equivocada" del Kremlin creient-se "James Bond"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián







El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat aquest dimarts Junts i, singularment, l'expresident Carles Puigdemont i el seu entorn, de reunir-se a Europa amb "gent equivocada" del règim de Vladimir Putin només perquè "per una estona es crea James Bond". “No ens representen”, ha arribat a dir.





Així ha respost, en roda de premsa des de la Cambra Baixa, després de ser preguntat per una informació que apunta que Puigdemont es va reunir el juny del 2019 a Suïssa amb un suposat espia del Kremlin per intentar aconseguir el suport rus al procés independentista català. Altres informacions van assenyalar un col·laborador de l'expresident fent-se un selfie amb un retrat de Vladimir Putin.





Rufián ha recordat que "gairebé mai" sol parlar de Junts, a qui defineix com "l'espai de Convergència", però "amb què està caient" ha volgut fer una excepció. "Són senyorets que es passejaven per Europa reunint-se amb la gent equivocada perquè per una estona es creien James Bond", ha dit en al·lusió a l'esmentada notícia.





El dirigent independentista ha admès que s'estava "contenint" perquè li sembla d'una "frivolitat terrible" per la qual Junts és la que ha de donar explicacions. "No ha representat mai la nostra línia de política internacional reunir-nos amb sàtrapes. (Raül) Romeva ho va poder fer i no ho va fer mai", ha recalcat.