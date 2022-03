Concedeixen la pensió de viduïtat a un home de Bellpuig que va ser parella no registrada

Jutjats de Lleida @ep





El jutjat social número 2 de Lleida ha dictat una sentència "pionera" a la província en què concedeix la pensió de viduïtat a un home de Bellpuig (Lleida) que no estava registrat com a parella de fet de la seva dona, amb qui vivia i tenia dos fills i que va morir el 2020, ha informat a Europa Press l'advocada del cas, Teresa Collado.





La sentència afirma que la persona vídua té dret a la prestació només acreditant la convivència mitjançant el padró, ha avançat aquest dimarts el diari 'Segre'.





La lletrada ha explicat que les parelles de fet a Catalunya es constituïen només per la convivència durant dos anys o per tenir fills en comú i que els jutjats respectaven el dret civil català perquè així ho permetia la llei general de la Seguretat Social.





Collado sosté que "el problema va sorgir" amb la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que va declarar que en aquest assumpte la diferència entre comunitats autònomes amb dret propi era inconstitucional, per la qual cosa es van desestimar totes les peticions de viduïtat de parelles sense registre fins a la primavera del 2021.





L'abril del 2021, el Tribunal Suprem (TS) va reconèixer la pensió de viduïtat a una dona de La Corunya que va ser parella de fet d'un guàrdia civil durant 30 anys sense que tots dos s'haguessin registrat com a parella de fet.





Per reclamar la pensió del veí de Bellpuig, Collado ha argumentat, entre altres raons, que la sentència del cas del guàrdia civil que estableix "la possibilitat d'acreditar l'existència de parella de fet no només per inscripció registral o document públic, sinó també mitjançant certificat d'empadronament o un altre vàlid en dret que demostri aquesta convivència de manera inequívoca".