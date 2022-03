Aigües de Barcelona reforça la seva aliança amb els serveis socials metropolitans per continuar ajudant

Aigües de Barcelona ha reunit aquest dimarts els serveis socials de 18 ajuntaments metropolitans, entre els quals hi ha Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Badalona. L'objectiu era continuar reforçant el diàleg, el treball en comú i la cocreació amb els serveis socials dels ajuntaments per enfortir l'atenció a les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat.





Per aquesta raó, la companyia ha organitzat el I Fòrum de Diàleg amb els Serveis Socials, amb la idea que, a través del diàleg i l'escolta activa amb les administracions locals , que són la cara més visible a l'atenció diària a la ciutadania , i en concret a les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, es pot millorar la qualitat de vida de les persones, de la ciutadania .





I Fòrum de Diàleg amb els Serveis Socials /@Aigües de Barcelona







A la sessió de treball, s'ha posat de manifest la ferma voluntat de la companyia de reforçar la proximitat amb l'entorn, a través de l'escolta activa, la cocreació i el treball en comú amb les administracions , per conèixer de primera mà els interessos i necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat. L'objectiu és també enfortir els vincles propers d'escolta activa i debat sobre els temes que tenen impacte i rellevància per a la companyia , per cocrear i definir plans d'acció posteriors.









LES ALIANCES AJUDEN A DONAR RESPOSTES EFICIENTS A LES PERSONES





En la seva intervenció, el conseller delegat d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos , ha insistit davant dels prsents “creiem en les aliances i el treball conjunt amb les administracions, per contribuir a la millora de la qualitat de vida de totes les persones i col·lectius , sobretot, dels que es troben en una situació de vulnerabilitat ”.





Meritxell Farré , directora de Participació i Atenció a la Vulnerabilitat de la companyia, ha destacat també “ la necessitat de la coordinació i el diàleg continu amb els serveis socials municipals, ja consolidat des de fa anys a la companyia, per agilitzar les gestions i donar respostes eficients que arribin a les persones que pitjor ho estan passant ”.









La iniciativa dóna continuïtat al Fòrum de Diàleg , que des de fa 8 anys es reuneix amb proveïdors, associacions de veïns, entitats socials, associacions de consumidors, entre molts altres col·lectius, amb l'objectiu d'establir vincles propers d'escolta activa i debat sobre els temes amb impacte a tots ells.





















La Junta General de Grups d'Interès és una trobada participativa innovadora en què Aigües de Barcelona ret comptes i consolida l'escolta activa per adoptar compromisos de futur.







Per a Aigües de Barcelona , les aliances i el diàleg amb les administracions i les entitats i associacions del territori són claus per contribuir conjuntament a una recuperació econòmica, sostenible i justa als municipis on aquesta presenti. I és a través del desplegament del Pacte Social que Aigües de Barcelona vol impulsar el seu paper d'agent actiu, treballant des del diàleg, conjuntament amb les administracions, el tercer sector i altres agents del territori a partir de tres eixos principals: la solidaritat ús de qualitat i la reconstrucció verda i justa, per contribuir a millorar la qualitat de vida a l'entorn metropolità.











Aquesta voluntat d'escoltar el territori i reforçar les aliances amb entitats i administracions està en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides , concretament amb els objectius 1 i 17.