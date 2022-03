Torna la Cursa del Corte Inglés a Barcelona amb sortida a la Diagonal

Nou recorregut de la Cursa El Corte Inglés per tots els carrers de Barcelona/ @ECI





Aquest dimarts s'ha presentat en societat la 42 edició de la Cursa El Corte Inglés que tindrà lloc el proper 24 d'abril a Barcelona amb algunes novetats com un nou recorregut de 10 quilómetres pels principals carrers de la ciutat i una sortida des de la Diagonal. Els 10 quilòmetres estaran certificats per la Federació Catalana d’Atletisme i enguany per primer cop la sortida es farà des de el centro del Corte Inglés ubicat a l'Avinguda Diagonal a les 9 matí del 24 d'abril d'aquest 2022.





Amb totes les garanties de mantenir el seu esperit inclusiu i obert ja que és una festa de l'esport popular, la mare de totes les curses populars. Enguany s'estrenarà un nou circuit cèntric i ràpid deixant enrere la pujada a l'Estadi Olímpic Lluis Companys.









Acte de presentació de la 42 ena edició de la Cursa El Corte Inglés / @CatPress





Els participants comptaràn amb la mateixa filosofia de la Cursa, ja que hi haurà una part competitiva davantera gestionada en format Championchip/Xipgroc i amb tots els ítems necessaris pels que només pensen en córrer, però també amb totes les facilitats i l'ambient perquè sigui un acte inclusiu i apte per a tot tipus de públics, condicions físiques i edats





S'ha mesurat per jutges i s'ha certificat que la distància seran els 10.000 metres exigits ( 10 quilèmetres) i la distància en línia recta entre la sortida i la meta no excedeiz del 50% de la distància de la cursa . La Federació Catalana d’Atletisme ha homologat el recorregut, així que fa 10 km segons les seves normes i les marques són perfectament vàlides









VISUALITZA EL NOU RECORREGUT DE LA CURSA EL CORTE INGLÉS





















Després de dos anys de parèntesi a causa de la pandèmia, el circuit d’aquesta prova atlètica popular serà més ràpid, en vies molt amples que milloren la fluïdesa dels participants i per carrers molt atractius per gaudir del running en una ciutat com Barcelona.





El tret de sortida serà a les 9.00 h a l’avinguda Diagonal, just davant d’El Corte Inglés Diagonal amb l’arribada a la plaça de Catalunya. El pas per carrers com passeig de Gràcia —al quilòmetre tres la Cursa passarà per davant de l’edifici de la Pedrera—, Aragó o Gran Via de les Corts Catalanes fan que el nou circuit potenciï més que mai la ciutat de Barcelona.







Enguany la Cursa El Corte Inglés és més sostenible i segura, per això les inscripcions són únicament on-line i es poden formalitzar fins al diumenge 17 d’abril, a les 24.00 hores a través del web cursaelcorteingles.cat. En aquesta edició tan especial, tots els participants que hagin passat els tres controls de temps podran recollir una medalla de finisher, a partir del 27 d’abril, en El Corte Inglés de Diagonal i Portal de l’Àngel.





Aquest retorn de la Cursa a la normalitat ha comptat amb el testimoniatge de prescriptors del món de l'esport i la cultura que han donat el seu suport desinteressat a la carrera com Ariana Sánchez, número 3 en el rànquing professional del World Padel Tour, Darko Perić, actor serbi conegut pel seu paper de Hèlsinki a la sèrie "La casa de papel", i el grup musical Estopa.





LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL SÓN EL CENTRE DE LA SOLIDARITAT D'AQUESTA EDICIÓ









Dos dels treballadors de El Corte Inglés membres de Aura Fundació a la presentació de l'Acte/ @AuraFundació





El Corte Inglés fa més estrets els llaços que l’uneixen a Aura Fundació, després que aquesta sigui l’entitat associada a la 42a Cursa El Corte Inglés. L’organització ha escollit aquesta fundació que treballa per a la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de fer visible la seva tasca i, alhora, potenciar el caràcter inclusiu de la prova, que continua mantenint la seva gratuïtat.





Des del seu naixement l’any 1989, Aura Fundació ha aconseguit que gairebé 400 persones amb discapacitat intellectual siguin contractades per empreses de reconegut prestigi, entre les quals es troba El Corte Inglés que té sis treballadors en actiu als centres a Catalunya.





Aura Fundació és pionera a Espanya en la implantació i desenvolupament del programa “Treball amb Suport” per a persones amb discapacitat intellectual; una metodologia que facilita la integració laboral d’aquest collectiu mitjançant un conjunt d'estratègies i processos de suport, adaptats a les seves necessitats.





LA IMPORTÀNCIA DELS MITJONS DESAPARELLATS





Per fer encara més visible la tasca d’Aura Fundació, l’organització demana a tots els participants que el diumenge 24 d’abril corrin la prova amb un mitjó de cada color. I és que aquesta és la manera en què se simbolitza el Dia Mundial de la Síndrome de Down. Per a l’ocasió la marca d’accessoris de moda, Jimmy Lion, ha creat un lot de tres mitjons solidaris.









Los calcetines solidarios de la Cursa El Corte Inglés/ @ECI









Els mitjons solidaris de la Cursa es podran adquirir mitjançant la web d’Aura Fundació i presencialment als taulells de recollida de dorsals, tant a El Corte Inglés Portal de l’Àngel com a El Corte Inglés Diagonal. La recaptació íntegra d’aquesta venda es destinarà a Aura Fundació.





EL COMPROMÍS D'UNDER ARMOUR, VERI I AQUARIUS ZERO





Per primera vegada, la Cursa va de la mà de la marca nord-americana Under Armour, especialitzada en moda i equipament esportiu. Under Armour té implantada la seva botiga més gran d’Europa a El Corte Inglés de Portal de l’Àngel.





La 42a Cursa El Corte Inglés comptarà amb més de 30.000 litres d’aigua Veri i 20.000 litres d’Aquarius Zero, que aquestes marques, compromeses amb l'esport i la solidaritat, posen a disposició de tots els participants.





Més d’un miler de persones formades per un ampli grup del voluntariat corporatiu d'El Corte Inglés, Guàrdia Urbana, Institut Barcelona Esports, Federació Catalana d'Atletisme, Creu Roja i Voluntaris 2000 asseguren la qualitat i el bon funcionament de la prova el pròxim diumenge 24 d’abril, en què la festa de l’esport popular tornarà a omplir els carrers. I com diuen els organitzadors de la prova: Hola de nou, BCN! Torna LA CURSA.