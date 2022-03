La Generalitat xifra en 5.900 els refugiats arribats a Catalunya

El Govern estableix un "circuit d'urgència" per acollir menors ucraïnesos no acompanyats /@EP





La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts que ja han arribat 5.900 refugiats ucraïnesos a Catalunya, tot i que ha avisat que diverses associacions calculen que aquesta xifra "podria ser molt superior", i ha apuntat que d'aquestes persones 151 són menors sense tutors legals.





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, també ha destacat que 300 dels nens arribats a Catalunya procedents d'Ucraïna per la guerra ja han pogut ser escolaritzats.





Plaja ha anunciat que el Govern ha establert un "circuit d'urgència" per acollir els ucraïnesos menors d'edat que han arribat sense tutors legals i ha assenyalat que han rebut 10.000 oferiments de persones disposades a acollir-los.





Ha detallat que la majoria d'aquests menors estan arribant a través d'ONG o amb altres familiars que no són els seus tutors legals, i ha assegurat que l'objectiu d'aquest circuit és "regularitzar la situació dels nens que arriben aquí".





Així, la gestió inicial dels expedients d'aquests menors es farà a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), que farà una primera valoració i un estudi provisional de la família d'acolliment d'emergència i després elaborarà una resolució de "desemparament preventiu" i atorgarà la família d'acolliment.





L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció formalitzarà l'acolliment i en farà el seguiment, i la Conselleria també gestionarà la targeta sanitària i l'escolarització dels nens i adolescents.





A més a més, han elaborat un model d'informe per notificar la situació de menors sense tutors legals que se'ls hagi de regularitzar la situació i l'executiu català també preveu coordinar-se amb el Consolat General d'Ucraïna.





CENTRE DE FIRA DE BARCELONA



Preguntada pel centre d'acolliment que s'instal·larà a Fira de Barcelona, Plaja ha contestat que l'autoritat competent d'aquesta instal·lació serà el Govern central i ha demanat que no sigui l'únic centre que hi hagi a Catalunya, perquè "la població ucraïnesa està arribant a tot el país i s'està repartint per tot el territori català".





Així mateix, la portaveu del Govern ha assegurat que hi ha "marge de millora" en la coordinació amb el Govern central sobre aquest assumpte, tot i que ha dit que ara és el moment de treballar junts perquè es garanteixin els drets necessaris per a totes aquestes persones que arriben a Catalunya.





"Hi ha marge de millora en aquesta coordinació. Ens agradaria que les comunicacions fossin més constants, àgils i fluides", i ha confiat que en els pròxims dies puguin millorar en aquest aspecte.









COMISSIÓ DE SEGUIMENT



En el Consell Executiu, el Govern ha creat la comissió de seguiment de la situació d'Ucraïna per fer front a les conseqüències de la guerra a Catalunya i per "agilitzar la presa de decisions", com s'ha fet durant la pandèmia amb un òrgan semblant.





Aquesta comissió estarà presidida pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també hi participaran el vicepresident, Jordi Puigneró, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; el d'Empresa i Treball, Roger Torrent; el d'Economia i Hisenda, Jaume Giró; la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; la d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina; la d'Acció Climàtica i Agenda Rural; Teresa Jordà; el de Salut, Josep Maria Argimon; el d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la de Drets Socials, Violant Cervera.