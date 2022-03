El Tribunal de Comptes obliga els partits a retornar els diners no gastats

El Tribunal de Comptes assenyala que una sèrie de partits no van gastar totes les subvencions rebudes per a cobrir despeses de seguretat, unes ajudes que es van crear davant el terrorisme d'ETA. I com que es tracta de subvencions finalistes, la llei estableix que els diners no gastats s'han de tornar.



Per això, s'ha comunicat al Ministeri de l'Interior la llista de partits obligats a reintegrar aquesta subvenció. Es tracta de Podem (229.861,84 euros), Esquerra Unida (32.495,97 euros), Barcelona en comú (24.726,51 euros), Esquerra Unida i Alternativa (12.615,36 euros), Compromís (14.347,04 euros), Anova (12.969,61 euros), Nova Canàries (6.848,56 euros), Partit Aragonès (8.757,18 euros), Unió del Poble Navarrès (3.807,74 euros), Fòrum (3.046,10 euros) i EH Bildu (45,71) euros). Alguns d'aquests partits, com Podem, ja van procedir a la devolució el 2021 via ingresso al Tresor Públic.





Tribunal de Comptes @ep





El Tribunal de Comptes considera que el PP i Ciutadans , així com el Partit Feminista integrat a Esquerra Unida (IU) , van infringir la llei de finançament de partits polítics el 2017 i per això estudiarà si els multa, però també ha detectat incompliments legals no sancionables en altres formacions i ha reclamat a Podemos, IU i En Comú, entre d'altres, la devolució de subvencions per inversions en seguretat no executades.





Així figura a l'últim informe del Tribunal de Comptes sobre la comptabilitat dels partits polítics , referit a l'exercici de 2017, que va ser aprovat per la institució el 24 de febrer passat però fins ara no s'havia remès a les Corts Generals.





Quan es va aprovar el febrer passat, el Tribunal ja va avançar en un comunicat que havia detectat "determinats incompliments relatius a l'article 17 de la Llei Orgànica sobre Finançament de Partits Polítics" i en concret sobre "la manca d'identificació dels donants que van fer aportacions i per haver ingressat donacions que en conjunt podrien excedir el límit màxim en còmput anual”. I com que són infraccions sancionables en via administrativa, va revelar que ja estava tramitant els corresponents expedients sancionadors, però sense desvetllar els partits afectats.





DONACIONS EXCESSIVES O NO IDENTIFICADES





A l'informe es detalla tot. En concret, a Ciutadans se li atribueix haver ingressat quatre donacions de persones físiques cadascuna per l'import màxim de 50.000 euros , però totes rebudes a la mateixa data i procedents del mateix compte bancari de titularitat conjunta de dos dels donants. Per això, es considera que s'hauria pogut excedir el límit màxim de donacions en un any.





Quant al PP , el tribunal assenyala que, en un compte bancari que no figura a la seva comptabilitat, va rebre diversos ingressos en efectiu per un total de 3.130 euros que no han estat identificats, cosa que podria incomplir un altre dels article de la llei de finançament de partits.





Respecte al Partit Feminista , integrant de la federació d' IU , s'assenyala que el 2017 va rebre aportacions per un total de 3.987 euros en què no van ser identificades les persones físiques que les van realitzar, cosa que també vulnera la llei.





I també aprecia altres incompliments de la llei que no es consideren infraccions i que afecten diversos partits. Així, hi ha tres formacions que no havien obert comptes bancaris específics per a l'ingrés diferenciat de les quotes, les aportacions i les donacions; 18 partits que van ingressar aquestes quotes i aportacions en comptes bancaris que no corresponien; i cinc casos en què les donacions no es van ingressar als comptes bancaris destinats exclusivament a ingressos d'aquesta naturalesa.





PAGAMENTS EN EFECTIU PER SOBRE DEL TOPE LEGAL





Igualment, en quatre formacions polítiques s'han identificat pagaments en efectiu per imports superiors a 2.500 euros, que pugen a un total de 124.141,56 euros, fet que vulnera la Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal.





I en una dotzena de partits, les assignacions concedides als seus grups polítics es van ingressar directament per les institucions concedents en els comptes bancaris de funcionament ordinari dels respectius partits , cosa que contravé el que disposa la legislació perquè, en lloc de figurar els grups polítics com a aportants de fons al partit, els ingressos queden com a subvencions directes de l'entitat local. En cap cas, aquestes subvencions no estan contemplades entre els recursos procedents del finançament públic.





A més, s'ha observat que partits com Barcelona En Comú, Esquerra unida i Alternativa (EUiA-IU) i Equo no van presentar cap document que confirmi el resultat de la perceptiva revisió del sistema de control intern, fet que suposa un incompliment legal.





40% DE LES ADRECES DE PARTITS NO COMPLEIX AMB LA IGUALTAT





D'altra banda, pel que fa a l'observança de la normativa per a la igualtat efectiva de dones i homes, un 60% dels partits polítics fiscalitzats comptaven al tancament del 2017 amb una composició equilibrada de dones i homes al seu màxim òrgan executiu. Aquest percentatge baixa al 40% quant a la composició de la plantilla de personal.





Finalment, l'informe indica que onze formacions no havien publicat la informació sobre crèdits, donacions superiors a 25.000 euros i/o subvencions rebudes com exigeix l'esmentat article, i dues formacions polítiques no havien publicat a la seva pàgina web els comptes anuals de 2017.