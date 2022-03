Els 6 passos que han permès al regidor Eloi Badia opositar a la Borsa de treball de l'Ajuntament de Barcelona

El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la tinenta d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz durant la presentació del desplegament del nou contracte de neteja/ David Zorrakino / Europa Press







La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat, a més d'establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics a totes les institucions.





La Llei s'aplica a totes les administracions públiques i a tot el sector públic, així com a altres institucions, com són la Casa del Rei, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Congrés dels Diputats, el Senat, el Banc d'Espanya, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Consell Econòmic i Social i les institucions anàlogues, en relació amb les activitats subjectes a dret administratiu. L'Ajuntament de Barcelona es troba, entre aquestes institucions, que han de vetllar pel bon compliment d'aquesta normativa, esdevenint un mirall on la societat es mira.





A més, el consistori barceloní compta amb un Codi ètic i de conducta propi que té naturalesa de disposició normativa de caràcter general, que recull els principis ètics i els valors de bona governança que han de regir tota actuació municipal i regular les normes de conducta que necessàriament han de observar els alts càrrecs municipals, especialment les relatives als conflictes d'interessos. Per tant, segons aquest codi "les persones subjectes a aquest Codi no poden permetre que els seus interessos personals entrin en conflicte amb els càrrecs públics", és a dir "és la seva responsabilitat evitar aquests conflictes d'interessos".





L'ALCALDESSA COLAU SURFEJA ENTRE LES ONES DE CONFLICTES D'INTERESSOS





L'alcaldessa Ada Colau està tenint seriosos problemes amb el compliment d'aquest reglament atès que recentment va ser advertida per l'òrgan municipal en el nomenament de la parella de la regidora d'habitatge, Lucía Martín i que segons aquest organisme de control consistorial intern va danyar la imatge del Ajuntament de Barcelona.





Però com que no n'hi ha un, sense dos, ni tres, el comportament permissiu de l'alcaldessa Colau i la seva falta de control sobre els regidors del seu partit sembla que li costarà més d'un discurs a l'alcaldessa aquest comportament i fins i tot l'alcaldia a qui va dir venir a renovar la política des de l'ètica, aquella que a ella mateixa i els seus més propers no s'apliquen .







Així que si Colau va sortir compungida i preocupada de la seva declaració davant del jutge instructor a la Ciutat de la Justícia el 4 de març passat aquells que l'envolten tenen posades les seves màximes preocupacions en si mateixos i de què viuran a partir del 2023. Un any on en plena primavera parlaran els barcelonins a les urnes i que malgrat les enquestes el temor generalitzat entre les files dels comuns és anar tots a engrossir les cues de l'atur.





Creiem que imbuït per aquesta por, Eloi Badia, regidor de:





1.- Emergència Climàtica i Transició Ecològica i que ostenta diferents càrrecs en actiu i ben remunerats en la present legislatura, com a ésser:





2.- Vicepresident de Medi ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

3.- Conseller a Serveis Funeraris, Societat Municipal de Gestió Urbanística

4.- President de Cementiris de Barcelona.







... ha decidit opositar, a la vista de tot el món, a les borses de treball del mateix Ajuntament de Barcelona en qualitat d'Enginyer. Opositar en si mateix no té res de dolent, però fer-ho a l' Ajuntament on encara ets regidor en actiu si té els seus 'peros' dins de la legislació administrativa vigent.







S'interpreta de la seva decisió i la no oposició de l'alcaldessa que Badia ha decidit que el seu futur ha de continuar estant lligat a l'Ajuntament de Barcelona i que el millor moment per fer-ho és mentre ostenta tots els càrrecs públics i estan en vigor totes les competències institucionals . Sí, com llegeixen, al regidor Eloi Badia li ha agradat tant treballar al consistori barceloní que vol lligar la resta de la seva trajectòria professional a viure de l'erari públic com a enginyer.





Total com s'havien d'assabentar els barcelonins d'aquest evident conflicte d'interessos? Potser els barcelonins llegeixen la Gaseta Municipal de l'Ajuntament de Barcelona? Tots els càrrecs dels comuns que concorren a aquesta borsa de treball ? Coneixen tots els seus noms? Doncs com els expliquem, aquesta passant com els expliquem, davant dels nassos de tots nosaltres, vostès que ens llegeixen i nosaltres que els escrivim. I no és una fake new ni una broma. És la realitat dels que ens governen i les decisions que prenen.





Això passa ara mateix dins dels murs de l'Ajuntament de Barcelona. Un regidor en actiu amb responsabilitats polítiques ha realitzat la sol·licitud per entrar a la Borsa de treball de l'Ajuntament de Barcelona i ha estat admès per l'organisme municipal corresponent amb zero advertència per part de ningú. Pel que cal preguntar-se: Qui s'encarrega de controlar, ara mateix, els controladors municipals que estan permetent això?





Document íntegre de la llista de persones aspirants admeses a l'ampliació de les borses de treball de l'Ajuntament de Barcelona les proves tindran lloc el proper 19 de març de 2022 segons anuncia el mateix consistori barceloní.









Base 4 del Procés Selectiu aprovat pel Decret 11 de març de 2022 de la convocatòria per a l'ampliació de les Borses de Treball/ @AjBCN





LA LLEI VETLLA PERQUÈ TOT EL MÓN OPOSITI EN IGUALTAT DE CONDICIONS







Segons els experts consultats per Catalunyapress, el "procés d'opositar suposa molta informació interna que resulta determinant per a tots els aspirants a una plaça" i ho és, "des de l'anunci de l'oferta de places, al contingut dels temaris, fins a conèixer les dates de les proves". És a dir, "l'accés a la funció pública són procediments administratius determinats per decisions polítiques i realitzats per empleats públics que són decisius per als ciutadans que vulguin accedir a aquest procés en igualtat de condicions".





Per això "la transparència, l'accés a la informació i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política com estableix la llei 19/2013 de Transparència" i que al Preàmbul del qual, es diu que "es troben subjectes a aquesta tots els responsables públics en sentit ampli amb independència del Govern del que formin part o de l'Administració en què prestin els seus serveis, han de ser un model d'exemplaritat en la seva conducta”.





A l'article 26 a més s'estableix que "els alts càrrecs de l'Administració actuaran amb transparència i amb l'objectiu de satisfer l'interès general, exercint les seves funcions amb dedicació al servei públic" afegint que hauran de "abstenir-se de qualsevol conducta que sigui contrària a aquests principis, respectaran el principi d'imparcialitat i no es valdran de la seva posició a l'Administració per obtenir avantatges personals o materials”.





La Llei és clara i cerca que tots els candidats opositin en igualtat de condicions. Però a més de legislar, els organismes públics han de vetllar pel compliment de totes les seves lleis, també les que els afecten i amb què s'han compromès en jurar el seu càrrec públic.





L'ÚS INDEGUT D'INFORMACIÓ PER A INTERÈS PERSONAL ES CONSIDERA UNA INFRACCIÓ MOLT GREU DINS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA





Eloi Badia en una de les seves compareixences com a regidor/ @EP





A més, resulta significatiu que l'article 29 de la mateixa Llei tipifiqui com a infracció molt greu "la publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a què tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció, i la violació de la imparcialitat".





Per tant, en cas que l'Administració pública volgués iniciar un expedient sancionador, com estableix l'article 31 d'aquesta mateixa Llei, "es realitzaria d'ofici per l'òrgan competent, tramitant-se per empleats públics que sempre poden ser cessats els que siguin de Lliure Designació , cosa que no facilitaria ni el seu inici ni la seva tramitació", llevat que s'acordi l'inici "per l'òrgan competent, a petició raonada d'altres òrgans, o per la denúncia dels ciutadans".





Una cosa que obre una sèrie de dubtes difícils de respondre: Quin ús final dóna el regidor Eloi Badia a la informació a la qual té o ha tingut accés en qualitat de regidor o qualsevol altra responsabilitat assumida durant el normal desenvolupament de les seves funcions durant dos legislatures consecutives?, és la mateixa la informació que posseeix Eloi Badia sent regidor de l'Ajuntament on oposita que la resta de candidats a aquesta Borsa de Treball? es dóna en aquest cas una igualtat de tracte a tots els que opten a aquesta plaça d'Enginyeria? Hi ha dubtes raonables sobre aquest procés?





ELS SIS PASSOS DE COM ES CONVOCA UNA BORSA DE TREBALL ON PARTICIPA UN REGIDOR EN ACTIU DELS COMUNS A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA





1.- LA GERÈNCIA DE PERSONES CONVOCA L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA ON PARTICIPA EL REGIDOR ELOI BADIA PER DELEGACIÓ DE L'ALCALDESSA ADA COLAU

















2.- ORGANIGRAMA DE DEPENDÈNCIA POLÍTICA DE LA GERÈNCIA DE PERSONES I DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA













Font: Ajuntament de Barcelona





3.- RELACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA













El regidor Eloi Badia forma part del Consell Municipal del que depèn orgànicament la Gerència de Persones de l'Ajuntament de Barcelona / Font: Ajuntament de Barcelona.











4.- ORGANISME QUE PUBLICARÀ LA LLISTA DE PERSONES ADMESES





5. - DEFINICIÓ DE REQUISITS









No perdin detall de la competència: “Comunicació i influència”.





6.- ADMISSIÓ DEL REGIDOR ELOI BADIA A LA BORSA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA









CONSULTA LA LLEI 19/2013 SOBRE BON GOVERN



















Tot s'explica sol i cau pel seu propi pes, encara que a primera vista pogués semblar una cosa inconcebible per a qualsevol barceloní corrent.





Ara cal preguntar-se: algú que ostenti la responsabilitat de control del que passa a l'Ajuntament de Barcelona elevarà aquest presumpte incompliment de bon govern i posarà límit a aquesta manera de fer les coses de l'alcaldessa Ada Colau? Diran alguna cosa les persones excloses en el procés d'aquesta Borsa de treball? Algun barceloní indignat protestarà? Els sindicats municipals plantejaran alguna queixa ulterior a la taula d'aquesta Borsa de treball? Què en pensaran els funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona en veure tot això?





Les representants d'"Altres polítiques" en la seua presentació a València/ Jorge Gil ( Europa Press)







Dimitirà el Senyor Badia?





Seguirem informant...