Un avió amb nens ucraïnesos malalts de càncer arribarà aquesta setmana a Barcelona

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat aquest dimarts que un nou avió amb nens ucraïnesos malalts de càncer aterrarà aquesta setmana a Barcelona, després del que ja va arribar divendres passat a Madrid. També aquest dimarts aterra a Gijón una aeronau que trasllada a Espanya un total de 114 persones discapacitades procedents d'Ucraïna.





Robles ha fet aquest anunci durant l'acte al Ministeri de Defensa de lliurament del premi 'Soldado Idoia Rodríguez' i com a mostra del compromís d'Espanya "amb la pau" i la col·laboració amb Ucraïna, amb ajuda de caràcter humanitari com també amb l'enviament de material ofensiu i defensiu per fer front a la invasió per part de Rússia.





Els nens malalts de càncer arribaran aquest dijous o divendres a Barcelona procedents d'un país fronterer amb Ucraïna en un vol noliejat pel Ministeri de Defensa.





També el Departament dirigit per Margarita Robles ha noliejat el vol que aquest dimarts arriba a Astúries amb 114 persones discapacitades ucraïneses, com ja va anunciar aquest dilluns en una entrevista el president del Govern, Pedro Sánchez.





A Espanya s'han obert tres centres d'acollida i recepció de refugiats d'Ucraïna a Pozuelo de Alarcón (Madrid), Alacant i Barcelona, i no es descarta obrir un quart a Màlaga "si calgués", ha avançat el cap de l'Executiu.





A més, s'han agilitzat tots els tràmits perquè els ucraïnesos a Espanya tinguin un permís de residència legal i puguin treballar i accedir a les prestacions socials en només 24 hores.