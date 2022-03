Uns 200 transportistes tallen la Ronda Litoral de Barcelona el segon dia de vaga

Uns 200 transportistes, segons dades de la Guàrdia Urbana, que secunden la vaga indefinida /@EP







Uns 200 transportistes, segons dades de la Guàrdia Urbana, que secunden la vaga indefinida convocada al sector han tallat aquest dimarts una de les calçades de la Ronda Litoral de Barcelona .





El tall s'ha iniciat abans de les 12 del migdia i s'ha allargat una mica menys d'una hora, segons han explicat fonts de la Guàrdia Urbana a Europa Press.





La vaga indefinida ha estat convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport, una organització sense representació al Comitè Nacional (CNTC), que reclama mesures per millorar la situació laboral dels transportistes i per frenar l'increment del preu del carburant.