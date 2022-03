Una inversió de 9 milions d'euros per "millorar la qualitat de l'espai públic" a Sant Andreu

Pla de millora del barri de Sant Andreu @ep





Barcelona " millorarà la qualitat de l'espai públic " del districte de Sant Andreu a través de l'activació d'una inversió de 9 milions d'euros destinada a quatre actuacions que comencen aquesta primavera, ha explicat l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat aquest dimarts.





Les obres, impulsades per Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) per encàrrec de l' Ajuntament de Barcelona , permetran guanyar espai per al vianant, millorar la connectivitat i afavorir anar a peu i la mobilitat sostenible.





Una de les quatre actuacions començarà a executar-se al maig i consisteix en la urbanització de l'entorn de la nova estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal , que està previst que s'estreni la segona meitat d'aquest 2022.





La urbanització d'aquest àmbit ha fet un pas endavant aquest dimarts amb l'aprovació inicial per unanimitat a la comissió d'Urbanisme municipal, del nou planejament que actualitza l'ordenació urbanística de la zona i permet guanyar 3.600 metres quadrats de verd.





Dues actuacions més són la urbanització del sector Colorantes-Renfe , que començarà a l'abril, i el nou pas adaptat per a vianants per accedir al Triangle Ferroviari des del carrer Josep Soldevila, que s'iniciarà al maig.





A més d'aquestes tres actuacions que tindran lloc al barri de Sant Andreu de Palomar, al maig també es començarà a fer un carril bici a l'àmbit de la Sagrera Sud i Sant Andreu Sud.