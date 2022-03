Inaugurada la primera reunió del Comitè de Seguiment del Mar Menor

Primera reunió del Comitè de Seguiment del Mar Menor @ep







El cap de l'Executiu regional, Fernando López Miras , ha presidit aquest dimarts a la tarda la primera reunió del Comitè de Seguiment del Mar Menor , un nou òrgan constituït “amb l'objectiu d'informar de manera periòdica la societat de la situació paramètrica i la evolució de l'estat ecològic de l'ecosistema", segons ha explicat el portaveu del Comitè, Emilio María Dolores.





Així, el Comitè de Seguiment es reunirà quinzenalment per oferir tota la informació relativa al seu estat, han informat fonts de la Comunitat en una nota de premsa.

Emilio María Dolores ha indicat "el Mar Menor és la llacuna millor monitoritzada de tot Europa atès que, des de la primera setmana d'agost de l'any 2016, estem recollint setmanalment les dades de l'estat del Mar Menor, un control que s'està exercint dues vegades a la setmana des de l?episodi d'anòxia de l'any passat". "El grau d'informació que tenim sobre el Mar Menor és molt ampli", ha afegit.





Així, segons les dades presentades corresponents al passat 11 de març, el valor mitjà d'oxigen al Mar Menor és de 7,65 mg/l, la clorofil·la de 0,57 mg/l, la salinitat es troba a 41,63 PSU , la terbolesa en 1,05 FTU i la transparència en 4 metres, mentre que la temperatura mitjana és de 15,27 graus.





Tot i això, el portaveu ha considerat que "la situació és preocupant, atès que els nivells de temperatura durant aquest hivern s'han mantingut alts i els nivells d'oxigen estan sent inferiors als de l'any passat".





A això, ha afegit que "hi ha una correlació inequívoca entre les entrades massives d'aigua dolça carregades de nitrats i els episodis de terbolesa", i s'ha referit a la rambla de l'Albujón, que "segueix abocant entre 150 i 200 litres d'aigua per segon amb una càrrega de nitrats elevada al Mar Menor i això fa que, quan pugi la temperatura, els processos metabòlics s'activin i l'ecosistema entri en una situació perillosa”.





El Comitè de Seguiment del Mar Menor està constituït per Ángel Pérez-Ruzafa, catedràtic de la Universitat de Múrcia (UMU); Francisco Javier Gilabert, professor titular de la UPCT; José Luis García Arostegui, professor de la UMU i científic titular de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, i Alejandro Pérez Pastor, catedràtic de la UPCT, a més de Juan Faustino Martínez, cap del servei de conservació de la Xarxa Natura 2000, Manuel Erena, cap del servei dinformació geogràfica de lIMIDA, i els directors generals de lAigua, Medi Ambient i Medi Natural.





El portaveu ha remarcat que "l´activitat del Comitè de seguiment del Mar Menor serà complementària a la d´altres òrgans, com el Comitè d´Assessorament Científic , format per experts i professionals d´àmbit científic per a l´avaluació i proposta d´actuacions, o el Fòrum de Coordinació Interadministratiu , on les diferents administracions es reuneixen mensualment per afrontar de manera coordinada les mesures a desenvolupar”.