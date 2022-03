L'icònica llar del FC Barcelona passarà a anomenar-se Spotify Camp Nou

Recreació de l'Spotify Camp Nou @ep





El FC Barcelona ha confirmat aquest dimarts un acord amb la companyia Spotify per reanomenar el seu estadi a partir de la temporada que ve, a més d'incloure el nom de la plataforma sueca a la part davantera de les samarretes del club blaugrana durant quatre campanyes.





"L'aliança estratègica a llarg termini a l'esport i l'entreteniment", com així ha definit el FC Barcelona aquest acord, suposarà "la inclusió de la marca a les samarretes de l'equip masculí i femení i als kits d'entrenament".





A més, "per primera vegada, la plataforma global de transmissió d'àudio es converteix en soci titular de l'estadi, que passarà a anomenar-se Spotify Camp Nou", informa el Barcelona en un comunicat on confirma que la companyia sueca es converteix en 'soci principal' de l'entitat.





"Spotify i el FC Barcelona treballaran junts per crear oportunitats perquè la samarreta icònica es converteixi en un espai que pugui celebrar artistes de tot el món. Com a part de la col·laboració, per primera vegada a la història del club, l'Estadi passarà a anomenar-se Spotify Camp Nou", afegeix el comunicat.





Tot i això, l'acord "aprovat i signat per la Junta Directiva del FC Barcelona" aquest dimarts, "està subjecte a la ratificació de l'Assemblea Extraordinària de Socis Delegats que tindrà lloc el proper 3 d'abril mitjançant un procediment de votació electrònica".





En el marc d'aquesta nova aliança a llarg termini pels drets de propietat de l'estadi -que comença el juliol del 2022- continuarà amb "l'ambiciosa remodelació del recinte del Camp Nou, com a part del projecte Espai Barça que transformarà les instal·lacions i el entorn del club en un nou Experiència integrada d'entreteniment Barça oberta a la ciutat", va dir l'entitat.





"Estem molt orgullosos d'anunciar una aliança pionera com aquesta amb una organització de renom mundial com Spotify. Aquesta aliança ens permetrà seguir apropant el club als seus aficionats i fer-los sentir encara més part de la família Barça a través d'experiències úniques, combinant dues activitats com són l?oci i el futbol, possibilitant que connectem amb nous audiències de tot el món", va dir Joan Laporta, president del FC Barcelona després de signar l'acord.





"És també una unió amb què seguim fent passos endavant en aquesta nova etapa que hem iniciat, i que demostra, una vegada més, el caràcter innovador i la recerca constant de l'excel·lència que distingeixen el Barça i l'han convertit en un club únic al món", va afegir Laporta.





Per part seva, Alex Norström, director comercial de Freemium, Spotify, va mostrar la seva emoció per l'acord. "No podríem estar més emocionats d'associar-nos amb el FC Barcelona per unir els mons de la música i el futbol. A partir del juliol, la nostra col·laboració oferirà un escenari global a artistes, jugadors i aficionats al nou Spotify Camp Nou".





"Sempre hem utilitzat la nostra inversió en màrqueting per amplificar els artistes i aquesta associació portarà aquest enfocament a una nova escala. Estem emocionats de crear noves oportunitats per connectar-nos amb la base de fans mundial del FC Barcelona", va sentenciar el director comercial del servei de subscripció de streaming d'àudio més popular del món.