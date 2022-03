Catalunya i 9 comunitats més, en risc per onatge, vent o pluges mentre segueix la calima

Cotxes plens de sorra per la calima /@EP





Una desena de comunitats autònomes tindran aquest dimecres avisos de risc important (taronja) o risc (groc) per fenomens costaners, vent o precipitacions , segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que preveu que la calima provocada per la pols a suspensió segueixi afectant bona part d'Espanya.





En concret, el risc important per fenòmens costaners , amb onades de 5 a 6 metres estarà activat per a La Corunya, Lanzarote, Fuerteventura i La Palma, mentre que l'avís per aquest fenomen serà groc per a la resta de les illes de Canàries així com a les costes de la resta de Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Catalunya , Balears, Comunitat Valenciana i Múrcia.





D'altra banda, l'AEMET ha activat l'avís per pluges, que poden acumular fins a 80 litres per metre quadrat en 12 hores a Albacete, Màlaga, Alacant i Castelló. En general aquest dimecres l'AEMET espera precipitacions localment fortes o persistents a la meitat sud de l'àrea mediterrània peninsular i vent fort a Galícia, Llevant, les Balears i les Canàries.





El temps seguirà condicionat per la presència de la borrasca atlàntica Celia, situada previsiblement al sud de la Península, cosa que donarà lloc a nuvolositat abundant a tot Espanya i precipitacions desigualment repartides .





Les més abundants es produiran al terç sud-est peninsular i poden arribar a ser localment fortes o persistents a la meitat sud de l'àrea mediterrània peninsular.





A la resta del país les precipitacions seran menys probables i més febles i disperses i no s'esperen al sud de les Canàries. A més, un nou front atlàntic entrarà pel nord-oest peninsular pel que anirà augmentant allà la nuvolositat, amb precipitacions que s'estendran des de Galícia al Cantàbric, l'alt Ebre i la meitat oest dels Pirineus.





A la Península i les Balears seguirà la calima i les precipitacions podran anar acompanyades de fang. Les precipitacions seran en forma de neu a les muntanyes del sud-est, des de 2.000 metres baixant a 1.600 metres ia la serralada Cantàbrica occidental, des de 1.400 metres encara que la cota baixarà a 1.000 metres.





Pel que fa a les temperatures, aquest dimecres tornaran a baixar excepte al sud-oest peninsular, on tendiran a pujar. La baixada pot ser localment notable a Galícia, Cantàbric occidental i interior sud-est. Les mínimes baixaran a la meitat aquest peninsular i pujaran al terç occidental. A les Canàries, els termòmetres experimentaran un lleuger ascens.





Finalment, sobre el vent l'AEMET espera que bufi moderat i del ponent a l'Estret i del nord-est en general a la resta del país, amb intervals de fort al litoral gallec, litoral de Llevant, Balears i Canàries.