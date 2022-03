Aquestes són les sancions d'Espanya a Rússia

Des que va començar la invasió russa a Ucraïna el 24 de febrer passat, molts són els països que han anat imposant sancions al país liderat per Putin. En concret, si parlem d'Espanya podem dir que en aquest moment se li han congelat els actius a un total de 862 oligarques i a 53 societats. No obstant això, el nostre país es troba a la cua pel que fa a sancions.





Els números oferts s'extreuen de la primera ronda d'escrutini feta des de Registradors d'Espanya. En el seu primer escrutini a oligarques i societats a Espanya, ha trobat que hi ha 862 dels primers i 53 de les segones a la llista de persones i entitats sancionades per la Comissió Europea.





Tot i això, des d'Espanya no es vol posar nom a aquestes xifres , acollint-se a la llei de protecció de dades. Sí que ho han fet en altres països com el Regne Unit o Alemanya, però aquí només tenim una informació oferta per Pedro Sánchez: ha confiscat un iot a Barcelona, valorat en 140 milions, un oligarca rus.





A més, també sabem, tal com han dit els Registradors, que aquesta llista creix diàriament , per la qual cosa ells es troben revisant-la de forma constant. Cal apuntar, a més, que a la primera fase, el Centre Registral Antiblanqueig (CRAB) ha analitzat el Titulars Reals del Registre Mercantil per intentar identificar les persones físiques que han estat objecte de sanció i que es trobaran darrere de societats espanyoles o dins de la cadena de control.





D'altra banda, s'han analitzat els administradors de les societats mercantils per trobar persones que haguessin rebut alguna sanció als reglaments europeus. En cas que tinguessin en possessió béns a Espanya, ja siguin mobles o immobles, des del CRAB es van buscar, es van comprovar per veure si el titular és la persona a qui es dirigeix la sanció i es va notificar al registrador per bloquejar el bé a qüestió.





Després d'això, el següent pas ha estat lliurar els resultats a les Forces i Cossos de Seguretat d'Estat perquè aquestes analitzis les societats per intentar trobar més oligarques. Després, les autoritats oferiran les troballes al jutge.





Cal apuntar que a Espanya, per llei, això és tot allò que es pot fer. Per aquesta raó es troba a la cua de sancions, ja que països com França o Itàlia estan anant més lluny quant a sancions.