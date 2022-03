Sánchez inicia avui la seva gira per 8 països per convèncer Europa que el gas es desacobli del preu de la llum

El president del Govern iniciarà aquest dimecres una gira a vuit països per convèncer els socis de la Unió Europea de desacoblar els preus del gas al de l'energia elèctrica.





Així, la ronda de Pedro Sánchez començarà amb una primera trobada a Madrid amb el primer ministre de Croàcia al matí i ja, a la tarda, el president de l'Executiu viatjarà a Eslovàquia, Romania, Itàlia –amb una trobada allà també amb Portugal i Grècia--, Alemanya i Irlanda.





Pedro Sánchez @ep





Segons la portaveu de l'Executiu, Isabel Rodríguez , aquesta gira és molt important per defensar la posició d'Espanya, que segons ha dit està avalada per l'acord amb els presidents autonòmics a La Palma. En aquest sentit, ha precisat que el que pretén Espanya és donar resposta a aquesta crisi desacoblant els preus del gas als de l'electricitat --cosa que ha qualificat de més important que la davallada d'impostos--; realitzar compres centralitzades als mercats majoristes i desenvolupar tot el possible les energies renovables així com les interconnexions d'energia amb Europa.





L'objectiu d'aquesta ronda, segons fonts de l'Executiu, és buscar aliats que assumeixin la proposta d'Espanya. Veuen més proclius a Itàlia, Grècia i Portugal i molt menys a Alemanya, que depèn més del gas rus. Però creuen que les conclusions de Versalles van en aquesta direcció, creuen que la proposta de Sánchez va agafant força i guanyant terreny. De fet, les mateixes fonts assenyalen que la visita de Von Der Leyen a Madrid la setmana passada va en aquest camí.





AGENDA AMB PARTITS I AGENTS SOCIALS





La portaveu de l'Executiu ha explicat que des d'avui el Govern inicia una agenda que culminarà el proper 29 de març, amb l'aprovació al Consell de Ministres de les mesures que es posaran en marxa per pal·liar les conseqüències de la "guerra de Putin". En aquesta agenda, es fixen com a dates clau els dies 24 i 25 de març, quan es reunirà el Consell Europeu on s'abordaran les mesures que els caps d'Estat i de Govern van començar a discutir la setmana passada a la Cimera informal de Versalles .





Isabel Rodríguez ha citat com una de les primeres fites d'aquesta agenda, que durarà uns 15 dies, la reunió que mantindran els tres vicepresidents i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, amb els grups parlamentaris. Fonts del Govern necessiten que el fet que hi hagi Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera dóna una mostra de la importància que el Govern dóna a aquestes trobades i deixa clar que l'Executiu tindrà "una sola veu".





En aquest sentit, assenyalen que des de l'Executiu s'està posant la màxima intensitat en les feines que donaran lloc a les mesures del dia 29 de març i s'ha marcat com a objectiu és assolir un “gran acord de país”.





LA RONDA COMENÇA AVUI AMB EL PP





Aquesta ronda amb els grups parlamentaris començarà avui amb el Partit Popular i continuarà amb la resta de grups. Hi haurà també Unides Podem, tot i ser un dels partits que formen part del Govern.





Isabel Rodríguez no ha volgut precisar com se solucionaran les diferències amb el seu soci de Govern, que s'oposa a enviar armes a Ucraïna i a augmentar la despesa en Defensa, una mesura anunciada ahir per Pedro Sánchez, que s'ha compromès a elevar aquest pressupost fins al 2% del PIB com demana l'OTAN.





La ministra ha insistit que la ronda amb els Grups servirà per canalitzar els "matisos" que tingui cadascú i també perquè Podem pugui manifestar les seves posicions. Però ha remarcat que el Govern “té una única veu”, “té clar on ha d'estar Espanya” i farà tot el que hagi de fer per defensar el projecte europeu.





DEFENSA LA DATA DEL 29 DE MARÇ, POSTERIOR AL CONSELL EUROPEU





A més, ha defensat la data del 29 de març per adoptar les mesures, malgrat que els sectors econòmics i el candidat a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat a l'Executiu que les agilitzi. En aquest sentit, ha assenyalat que la data esmentada té a veure que el 24 i 25 de març se celebrarà el Consell Europeu i que la resposta a les conseqüències ha de ser Europea i en el marc de l'OTAN perquè, ha assegurat, l'atac a Ucraïna ho és també a la concepció del mode de vida a Europa.





En aquest sentit, ha insistit que la decisió d'adoptar les mesures a finals de març té a veure amb “fer les coses bé” i ser “sensats a l'hora de prendre decisions”.





Així, Isabel Rodríguez, ha continuat explicant l'agenda del Govern per a aquests 15 dies. Situant dilluns que ve una reunió sectorial dels responsables econòmics del Govern amb els de les CCAA perquè aportin les mesures que consideren necessàries adoptar el pla que, ha recalcat, és "obert i dinàmic".





TROBADA SECTORIAL AMB CACA I AMB AGENTS SOCIALESÇ





Una trobada que s'emmarca en la continuació de la reunió dels presidents autonòmics i la FEMP a La Palma amb Pedro Sánchez el cap de setmana passat. Segons la Portaveu, l'"aval de La Palma" ha aportat fortalesa a la posició del president per abordar la resposta a la situació, en estar avalada per les CCAA i la "unitat" com a eina de treball.





I després de la trobada de l'Executiu amb les CCAA vindrà una ronda dilluns a la tarda amb els agents socials a fi d'incorporar les propostes per pal·liar les conseqüències de la guerra que afecten els més vulnerables i els sectors primari i industrial.