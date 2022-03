Compra droga i truca a la policia per demanar que verifiqui la seva autenticitat

Un home de Florida va trucar a la Policia després de comprar droga i sospitar que era falsa /@Pixabay







Un home de Florida va trucar a la Policia després de comprar droga i sospitar que era falsa . Els va demanar que comprovessin la seva autenticitat i, en cas de tenir raó, que detinguessin a qui la va vendre.





Segons van explicar des de l'Oficina del Xèrif del Comtat de Hernando, l'home "va trucar al 911 per sol·licitar que s'enviés un agent per 'provar la metanfetamina' que havia comprat recentment". Així doncs, els agents van anar a la residència indicada, però van acabar per aturar-lo.





Prèviament, l'home va explicar als policies que havia comprat metamfetamina a un conegut en un bar proper, però que en tastar-la va creure que en realitat eren sals de bany. Ell és un consumidor de drogues experimentat, els va dir, de manera que sabia que això que li havien venut no era metamfetamina. Després, els va lliurar dues petites bosses perquè ells mateixos poguessin comprovar-ho.





"Colucci va dir als agents que volia que s'analitzés la seva metamfetamina, ja que no volia que altres persones compressin 'falsa' metamfetamina de l'individu que se la va vendre", va assenyalar la policia.







Apunten des del medi El Diario NY que l'home va donar positiu en metamfetamines quan se li va fer una anàlisi i, a més, es va queixar d'un dolor al pit i va ser traslladat a l'hospital.