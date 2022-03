CSIF denuncia l'elevat nombre de casos amb la síndrome de burnout en el personal d'Atenció Primària de Catalunya

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia que els treballadors de la sanitat catalana no només han patit i pateixen per la càrrega de treballat que han suportat i segueixen suportant. A aquesta, s'uneix un elevat nombre de treballadors que pateixen ansietat, estrès i la síndrome de burnout (o síndrome d'estar cremat) al seu lloc de treball i que, segons CSIF, ve donat per les polítiques que duen a terme les direccions dels centres d'Atenció Primària, la manca d'una gestió sanitària adequada i l'exposició a unes condicions organitzatives nocives.













A Catalunya, cada centre té una direcció autònoma i independent i sense directrius comunes per a tots els centres de l'ICS. Per això, els directius tenen la potestat de modificar les condicions laborals dels seus treballadors sense un criteri definit i de forma irregular, sent una pràctica comuna i no una cosa puntual.





En molts centres, aquesta autonomia es fa servir per sotmetre i acovardir els treballadors, que es veuen forçats a ser submisos i no qüestionar aquestes decisions, fins i tot quan aquestes els perjudiquen. Aquesta situació d'indefensió comporta un gran desgast emocional i acaba en un deteriorament de la salut del personal sanitari.





L´autonomia dels equips directius també fomenta l´intrusisme laboral. Per obtenir resultats a un cost més baix, s'està demanant a treballadors que efectuïn tasques per a les quals no tenen competències i sobre les que no tenen formació ni protecció legal en cas d'accident.





La major part dels treballadors exerceixen les seves funcions amb la màxima professionalitat, però, a causa de la mala gestió de les direccions i els canvis continus, tenen un nivell molt elevat d'estrès, d'angoixa i de cansament amb el sistema.





Des de CSIF Sanitat declaren que “això deriva que molts estiguin saturats, que afecti la seva vida personal i, en definitiva, la seva salut emocional, fins al punt de pensar en l'autòlisi. El burnout no està causat únicament per l'elevada demanda assistencial que tenim. Podem omplir fulles i fulles de situacions perverses i testimonis d'indefensió, i creiem que és fonamental fer-ho públic, ja que després de tocar moltes portes per solucionar-ho no hem obtingut resultats”.





“El problema més gran a què ens enfrontem és que entre els nostres dirigents abunden persones que han arribat al seu càrrec de forma opaca, que assumeixen que tenen la possessió d'una empresa pública i llibertat per actuar al seu gust, moltes vegades a costa dels seus subordinats, per després atribuir-se mèrits que no els corresponen”.





Després d'haver realitzat infinitat de denúncies davant de l'ICS, sense cap resposta, CSIF exigeix que es prenguin mesures urgents sobre això, s'unifiquin criteris per a les direccions dels centres d'Atenció Primària, s'elaborin protocols contra l'assetjament laboral, i es vetlli, d'una manera prioritària, per la salut laboral i emocional dels nostres sanitaris que han treballat tan dur durant la pandèmia.