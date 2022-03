Joan Carles I podria viatjar a Sanxenxo d'aquí a 3 mesos com a primera escala de la tornada a Espanya

Sanxenxo és un formiguer de rumors sobre el possible retorn del rei emèrit a Espanya. La celebració del Campionat del Món de vela de la classe 6mR des del 10 de juny és una ocasió propícia per a la primera fase del possible retorn de Joan Carles I.





L'alcalde de Sanxexo amb l'emèrit i Pedro Campos en una imatge del 2019





L' ànima màter de la prova, Pedro Campos, ha convidat a competir el monarca. L'exiliat a Abu Davi ha rebut la trucada del seu amic i president del Reial Club de Iots els últims dies, indica Ok Diario.





Tot i això, no ha transcendit si l'emèrit tornarà a finalment. El que és públic i notori és que Joan Carles I vol tornar a Espanya. Ganes que van augmentar una vegada que la Fiscalia va arxivar a principis de mes diverses investigacions.





INVIOLABLE JURÍDICAMENT

Cal recordar que, la fiscalia anticorrupció va desestimar tres casos pendents a considerar que estaven que no podien ser investigats perquè van passar abans del 2014, quan el rei era inviolable, abans d'abdicar en el seu fill.





Campos ha indicat que el seu company de regates té “la seguríssima intenció” de participar al campionat , després de guanyar el títol mundial el 2019. El Rei va fer pública recentment una carta en què mostrava el seu desig de retornar i deia “lamentar sincerament” la presumpta corrupció que va acabar investigant la Justícia.





LECTURA POLÍTICA

Amb tot, cal veure si aquestes tèbies disculpes li semblen suficients al Govern i al rei Felip VI. El seu retorn hipotètic al país provocaria, entre altres coses, la reactivació de les esquerdes entre els socis socialistes i morats de l'executiu al voltant de la fórmula de l'Estat. A nivell d'opinió pública, malgrat l'exoneració judicial, la tornada pot desgastar la imatge de l'actual monarca, entestat a transmetre una imatge impecable de la institució.





En tot cas, si es produeix el retorn, Sanxenxo té totes les paperetes per ser primera etapa i, a més, consolidar-se com a port base. Cosa que no vindria gens malament a la vila com a element de promoció turística.





Després d'abdicar, Joan Carles de Borbó va passar llargues temporades a les Rías Baixas navegant. Galícia li va permetre guanyar llibertat de moviments en haver de suportar una pressió mediàtica menor i, a més, gaudir d'una de les grans passions, l'espelma