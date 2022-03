La Unió Europea mostra preocupació sobre la seguretat nuclear a Ucraïna

La Unió Europea ha mostrat la seva preocupació sobre "els creixents riscos de seguretat i protecció nuclear" a Ucraïna a la vuitena reunió que han mantingut aquest dimarts al costat d'alts funcionaris de l' Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) a Viena.





L'enviada especial de la Unió Europea per a la No Proliferació i el Desarmament, Marjolijn van Deelen, ha destacat el ple suport de la UE a la iniciativa del director general de l'OIEA, Rafael Grossi, per garantir la seguretat i la protecció de totes les instal·lacions nuclears a Ucraïna, segons un comunicat de la institució.





Pripiat, la ciutat més propera a Txernòbil @ep





Així, ha van Deelen ha reconegut de forma "categòrica" el compromís de la UE amb la defensa del multilateralisme, "especialment en aquest moment en què es qüestionen els seus fonaments" i ha ressaltat que el suport europeu "per a la implementació del mandat de l'OIEA segueix sent sòlid".





En un altre comunicat, Grossi ha informat que la central nuclear de Txernòbil s'ha tornat a connectar a la xarxa elèctrica nacional i ja no depèn dels generadors dièsel d'emergència per obtenir energia. L'OIEA també ha informat que s'està subministrant electricitat a la propera ciutat de Slavutich.





"La desafiant situació del personal, juntament amb els talls d'energia ara abordats a Txernòbil i els problemes de comunicació les últimes setmanes, subratlla la urgència d'acordar i implementar una iniciativa de l'OIEA destinada a garantir la seguretat de les instal·lacions nuclears d'Ucraïna" , ha reiterat Grossi.





En aquest sentit, Grossi ha assenyalat per primera vegada que la informació que va rebre sobre Txernòbil estava "controlada per les forces militars russes" i, per tant, no podia "donar sempre respostes detallades" . Est va ser també el cas de la central nuclear de Zaporiyia, controlada per les forces russes des del 4 de març.