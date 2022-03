Una nena ucraïnesa de 9 anys rep un tret de l'Exèrcit rus i perd un braç

Sasha a l'hospital @Tim Clarke





A una nena ucraïnesa de nou anys anomenada Sasha li van amputar el braç després de rebre un tret mentre fugia dels combats russos a Ucraïna . El pare de la menor va morir al devastador atac contra la família a Hostomel, que està a primera línia a la batalla per Kíev.





En comentaris punyents des del seu llit d'hospital, la nena va dir: " No sé per què els russos em van disparar. Espero que hagi estat un accident i que no hagin tingut la intenció de fer mal ". El pare de Sasha estava allunyant la seva família del perill quan el van matar a trets, informa el Daily Mail.





En unes declaracions esgarrifoses, la nena afirmava témer que la seva mare també hagués mort després de veure-la caure mentre les bales plovien per l'aire. La col·legiala es va adonar que la seva mare simplement s'estava "amagant" de les tropes del Kremlin, abans de perdre el coneixement.





Després de ser portada a un soterrani, va passar dos dies amagada juntament amb la seva mare i la seva germana mentre la lluita continuava al capdamunt. Encara que va rebre tractament, encara estava "greument ferida" i delirava.





L'espai segur va ser destruït quan els soldats russos "van disparar a la porta i van cridar la gent que sortís". Tement per les seves vides, però decidits a salvar la nena, els civils van onejar una bandera blanca mentre la portaven en una tovallola a l'hospital a través de la zona de guerra.





L'Hospital Central Irpin també estava tret, però els metges sabien que havien d'actuar ràpid després de descobrir que la gangrena s'estava estenent pel braç esquerre de Sasha. Finalment se'l van haver d'amputar.





Una infermera que va tractar Sasha assegura que el primer que va dir la nena en recuperar la consciència va ser: "Si us plau, sigui honesta, tinc mà esquerra o no?". "Ella és tan forta. No plora perquè sap que només ploren els febles", diu la infermera que la va tractar.