Quatre exdirigents de Cs a Catalunya es donen de baixa del partit

L'exdiputada de Cs al Parlament Maria Francisca Valle , i els exdirigents del partit a Catalunya Miguel-Ángel Ibáñez , Fausto Ramírez i Sergio Atalaya han anunciat aquest dimecres que es donen de baixa del partit taronja.





En un comunicat, han argumentat que deixen el partit perquè consideren que Cs ja no representa els valors pels quals es va fundar : “Avui la il·lusió, la credibilitat i la confiança, valors imprescindibles per continuar amb l'esforç s'han anat perdent pel camí després d'amargues decepcions en comprendre que també s'han perdut dins aquest partit aquells valors pels quals ens afiliam”.





Afiliats des del 2006 i exmembres d'òrgans de direcció de la formació com el Comitè Executiu o el Consell General, han carregat contra la gestió de la líder de Cs, Inés Arrimadas, i el seu equip: "No han sabut estar a l'alçada interna i externa que requereix aquesta responsabilitat”, i creuen que el partit ja no és útil ni creïble per a la ciutadania.