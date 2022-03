Rússia afirma tenir "esperança d'aconseguir un compromís" per posar fi a la guerra

El ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov , ha destacat aquest dimecres que les converses amb Ucraïna "no són fàcils", si bé ha expressat la seva esperança que es pugui aconseguir un acord per posar fi a la guerra, desencadenada el 24 de febrer per l'ordre d'invasió donada pel president rus, Vladimir Putin .





Sergei Lavrov @ep





“ Em centre en els informes que ens donen els nostres negociadors. Diuen que les negociacions no són fàcils, per motius obvis, però hi ha alguna esperança d' aconseguir un compromís ”, ha assenyalat el ministre en una entrevista concedida a la cadena de televisió russa RBC TV .





Així, ha argumentat que "alguns representants de la delegació ucraïnesa han donat la mateixa estimació" i ha ressaltat que el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, "va fer algunes afirmacions interessants fa no gaire", tal com ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.





Lavrov ha manifestat que Zelenski ha afirmat recentment que les postures de les dues parts són "més realistes". "És una declaració més realista per part de Zelenski sobre el que està passant, perquè abans d'això havia realitzat una sèrie de declaracions força confrontacionista", ha explicat.





En aquest sentit, ha posat èmfasi que Moscou està obert a mantenir nous contactes amb el seu homòleg ucraïnès, Dimitro Kuleba, si bé sempre centrats en objectius. "Vam tenir una bona xerrada. Estem preparats per a altres contactes en el futur, però és desitjable entendre el valor afegit dels contactes (...) i com aquestes propostes per crear i organitzar nous canals d'interacció es relacionen amb el funcionament d'un procés sostenible de negociació", ha dit, en referència als contactes a Bielorússia.





El ministre d'Exteriors rus ha lamentat a més que Kuleba "no va presentar noves idees" durant el contacte trilateral celebrat la setmana passada a Turquia, en què va ser present el seu homòleg turc, Mevlut Cavusoglu. "Després d'una hora i mitja de trobada (...) i malgrat que vaig recordar tres o quatre ocasions que volia escoltar una cosa que no estigués a l'esfera pública, no va presentar noves idees", ha revelat.





Per això, ha demanat donar als equips negociadors "una oportunitat de treballar en una atmosfera més relaxada, sense fomentar la histèria" , abans de destacar que la postura de l'OTAN respecte al conflicte ha canviat també les perspectives i el discurs de Zelenski.





"Recordem que fins fa poques setmanes Zelenski parlava d'una zona d'exclusió aèria, combatre per Ucraïna, reclutar mercenaris i enviar-los al capdavant", ha assenyalat. "La reacció de l'Aliança Atlàntica, en què encara hi ha gent corda, ha refredat aquesta cremor", ha manifestat Lavrov, que no obstant ha criticat que els països occidentals no volguessin resoldre la crisi de forma pacífica.