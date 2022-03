Almenys 21 nadons nascuts per gestació subrogada estan en un refugi antiaeri a Kíev

Peus d'un nadó @unsplash





Almenys 21 nadons nascuts per gestació subrogada es troben en un soterrani adaptat com a refugi antiaeri a Kíev . Els seus pares no han pogut anar a buscar els nadons a causa dels riscos associats a la guerra, i de moment han quedat abandonats.





No obstant, altres sí que han posat la seva vida en risc per anar a buscar els seus nadons. Una parella alemanya, Heka i Gerhard, van fer un viatge amb tren de 12 hores cap a Kíev per recollir el seu fill, Leonard. Van entendre que l'única cosa més aterridora que venir a Kíev era deixar el seu fill sol.







"És horrible, horrible. Volem portar-lo a casa on estigui segur", va explicar Heka a la cadena de televisió nord-americana CBS News. "Arrisquem les nostres vides per ell", va afegir Gerhard.





La indústria de la gestació subrogada a Ucraïna és una de les més grans del món. El país és un dels pocs que ofereix serveis de gestació subrogada a estrangers. Segons algunes estimacions, hi pot haver fins a 500 dones embarassades de pares estrangers.





Segons la llei ucraïnesa, els pares biològics han de ser presents per reclamar la nacionalitat i ciutadania dels seus fills, cosa que deixa els nadons al refugi antiaeri en una mena de llimbs legals.





Per ara, un petit equip de mainaderes manté assegurances a aquests nadons. Una de les mainaderes li va dir a CBS News que el personal dorm una hora seguida i que fa molta por cuidar els nadons indefensos.





És possible que la parella alemanya i el seu fill aviat estiguin fora de perill després d'un llarg viatge amb tren de tornada a la frontera polonesa, però la resta roman en mans del destí i dels que es dediquen a la seva custòdia, fins que estiguin sans i estalvis de tornada a casa.