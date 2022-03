El Tribunal de Comptes admet la demanda de Societat Civil Catalana per les despeses del 'procés'

El Tribunal de Comptes ha resolt admetre la demanda que Societat Civil Catalana va presentar fa just un mes contra 11 exalts càrrecs del Govern, entre els quals incloïa els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas , i l'exvicepresident Oriol Junqueras, per les despeses de l'1- O al 2017 i l'acció exterior de la Generalitat.





Segons una nota de premsa de l'òrgan fiscalitzador, el Departament Segon de la Secció d'Enjudiciament acorda així mateix traslladar aquesta demanda al Ministeri Fiscal a fi que, en el termini de 20 dies comptadors des del següent a la recepció de la notificació, manifesti si s'hi adhereix, o, si escau, formula demanda.





També acorda traslladar la demanda de Societat Civil Catalana als onze demandats, als quals aquesta associació reclama 5,3 milions d'euros en concepte de responsabilitat comptable. El Tribunal de Comptes adverteix als exalts càrrecs que l'emplaçament per contestar s'ha de fer després que es pronunciï el Ministeri Fiscal.





A la llista de demandats per Societat Civil Catalana hi ha també els exconsellers Dolors Bassa, Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Francesc Homs.





APELLA A LA FISCALIA





A la seva demanda, Societat Civil Catalana apel·lava a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat perquè actuessin per recuperar les presumptes quantitats malversades.





L'entitat atribuïa als 11 excàrrecs quantitats individuals per conceptes concrets que suposadament van aprovar quan estaven als seus llocs respectius, encara que tots hauran de respondre de forma solidària al total de 5.309.807 d'euros. Atribuïen despeses de 3,3 milions a Puigdemont; 2,5 milions a Junqueras, i 1,8 milions a Mas, per exemple.





La demanda arribava després que el novembre passat el Tribunal de Comptes obrís la fase d'enjudiciament per als encausats per les despeses de l'1-O i les despeses del Govern per a acció exterior . Pel primer dels conceptes, relacionat amb l'1-O, l'òrgan fiscalitzador va reclamar 4,1 milions d'euros en una acta de liquidació provisional emesa el 2020. Pel segon, va requerir 5,4 milions d'euros.





Els representants de Societat Civil Catalana que es van presentar al febrer davant el Tribunal de Comptes amb la demanda de 114 folis van assenyalar, i així deixen constància a l'escrit, que no pot recaure en la seva institució --"com a actor públic i entitat amb recursos materials" i econòmics molt limitats"-- la persecució de totes les responsabilitats comptables derivades de l'actuació del Govern.





A parer seu, "hauran de ser els poders públics i les institucions de l'Estat els encarregats de la persecució i sol·licitud de reintegrament de totes les quantitats malversades per la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre".





En aquest sentit, van recordar que va ser la Fiscalia del Tribunal de Comptes i SCC els que van denunciar les despeses directes associades a l'1-O, "pel que en coherència és lògic que siguin tots dos els que persegueixin mitjançant la corresponent demanda al reintegrament de les quantitats presumptament malversades".





"Fins i tot creiem que l'Advocacia de l'Estat ostentaria una legitimació indirecta en haver estat part en el procediment penal seguit davant del Tribunal Suprem, davant del qual va interessar juntament amb el Ministeri Fiscal la remissió de particulars i de la sentència al Tribunal de Comptes per a l'establiment i reclamació definitiva de les quantitats totals desviades", afegien.