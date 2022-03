L'Hospital Quirónsalud Barcelona obté l'acreditació de qualitat sanitària mundial més exigent

L'Hospital Quirónsalud Barcelona ha estat acreditat amb el segell daurat de Joint Commission International, la màxima distinció que concedeix aquest organisme, després d'una auditoria exhaustiva en què s'han analitzat més de 1.200 estàndards de qualitat que el centre compleix de forma rigorosa.





Aquesta acreditació de la Joint Commission International és la més exigent a nivell mundial per a l'àmbit sanitari i analitza que tota l'atenció i els processos de l'hospital estan enfocats en la seguretat i la qualitat, i en un procés de millora contínua.





A Espanya només 18 hospitals disposen del segell daurat de la Joint Commission atesa l'enorme exigència que implica per al centre. Al Grup Quirónsalud també el posseeixen el Centre Mèdic Teknon i l'Hospital Universitari Dexeus a Barcelona; l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid; la Clínica Ricardo Palma, a Lima (Perú), i la Clínica Imbanaco, a Cali (Colòmbia).





MILLORA CONTÍNUA DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT





La consecució de l'acreditació significa un reconeixement oficial al gran esforç per millorar la seguretat i la qualitat de l'assistència, garantint un entorn d'atenció segura al pacient i el treball permanent per a la disminució de riscos . L'hospital ha realitzat múltiples accions per promoure una cultura de seguretat assentada a tota l'organització, treballant en la millora dels sis objectius internacionals de seguretat reconeguts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS): identificació inequívoca del pacient, comunicació efectiva entre professionals , millora de la seguretat en l'ús dels medicaments dalt risc, la cirurgia segura, la disminució del risc d'infeccions i la reducció del risc de caigudes.





L'equip auditor ha destacat com a element diferenciador de l'Hospital Quirónsalud Barcelona l' excel·lència en l'atenció mèdica, l'alt nivell i la qualificació dels seus professionals, així com la seva implicació i entusiasme amb la cultura de millora contínua de l'Hospital .





Les organitzacions acreditades amb aquest segell (que cal renovar cada tres anys) responen a una demanda internacional d'avaluació al sector sanitari a través d'uns nivells de qualitat semblants, basats en estàndards que són avaluables i comparables entre diferents països. L'objectiu final és estimular-ne la millora constant.





QUÈ ÉS LA JOINT COMMISSION INTERNATIONAL?





L'organització sense ànim de lucre Joint Commission International (JCI) treballa des dels anys 90 a més de 100 països per millorar la seguretat del pacient i la qualitat de l'atenció, oferint serveis d'acreditació sanitària a nivell internacional. Aquesta organització audita hospitals, sistemes i agències de salut, ministeris governamentals i institucions, promovent estàndards assistencials rigorosos. La JCI és l'acreditació sanitària amb més prestigi a tot el món pel seu alt nivell d'exigència, per la seguretat que aporta al pacient i per l'avaluació rigorosa i exhaustiva de tots els processos d'atenció.