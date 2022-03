ERC va acordar que Rufián exposés els contactes de Puigdemont amb el Kremlin

Esquerra Republicana va acordar que el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, fes públic els suposats contactes de l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb el del president de la Federació Russa, Vladimir Putin, per deixar clar que ERC, a diferència dels seus socis de govern, no té res a veure amb el sàtrapa rus.





Gabriel Rufián @ep





En concret, Rufián va acusar "els senyorets" de Junts, singularment Puigdemont i el seu cercle, de reunir-se a Europa amb "gent equivocada" del règim de Putin només per creure's una estona "James Bond".





El portaveu d'ERC responia així en ser preguntat sobre una informació que apunta a Puigdemont es va reunir el juny del 2019 a Suïssa amb un suposat espia del Kremlin per intentar aconseguir el suport rus al procés independentista català. Altres informacions assenyalen un col·laborador de l'expresident fent-se un selfie amb un retrat de Putin.





Les paraules de Rufián d'aquest dimarts van irritar Junts fins al punt que el van acusar de "miserable" i d'exercir de "altaveu de les clavegueres de l'Estat" , i fins i tot van demanar explicacions al president de la Generalitat, Pere Aragonès.





PARAULES SEUES, PERÒ DIRECTRIU DE PARTIT





Però no va ser una sortida de to de Rufián a títol personal. Fonts d'ERC han explicat aquest dimecres que, arran de la guerra a Ucraïna provocada per la invasió russa, la direcció del partit va considerar oportú replicar a aquestes notícies subratllant que ells no tenen cap contacte amb el règim del Kremlin.





Això sí, a ERC admeten que la frase utilitzada pel seu portaveu a Madrid va ser de la seva collita. I Rufián va poder abundar més en les crítiques a Puigdemont i el seu entorn, però a la roda de premsa ja va dir als periodistes que preferia contenir-se.