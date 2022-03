Detingut un conductor per presumptament circular a 173 km/h de Girona a Viladecans

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat a Viladecans /@EP



Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat a Viladecans (Barcelona) un home de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues, per negar-se a fer les proves de detecció i per conducció temerària en manejar un vehicle a 173 km/h.





Dissabte a les 11.30 hores, els agents, en un control de velocitat establert a l'AP-7 dins del terme municipal de Pontós (Girona), van detectar que un turisme circulava a 173 km/h en un tram limitat a 120 en un dia amb pluja intensa i que requeria "una moderació de velocitat per reducció de la visibilitat", segons un comunicat del cos aquest dimecres.





Els agents van seguir el turisme fins a Viladecans, on van aturar el vehicle i van fer les proves d'alcoholèmia al conductor, que va donar el doble del límit màxim d'alcohol permès.





El conductor també va donar positiu per consum de cànnabis, cocaïna, metamfetamines i amfetamines, tot i que va rebutjar fer-se una segona prova de detecció.





Així mateix, durant el registre del vehicle va ser trobat un pot de plàstic amb cànnabis.

D'altra banda, el conductor va ser denunciat administrativament per presumptament tenir el carnet de conduir caducat des del febrer del 2021.





El detingut, sense antecedents, va passar el dia 13 a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va decretar llibertat amb càrrecs.