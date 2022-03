Felipe González veu en l'"estil hitlerià" de Putin l'únic risc per a una Tercera Guerra Mundial

Felipe González @ep





L'expresident del Govern Felipe González ha sostingut avui que només l'"estil hitlerià" del president rus, Vladimir Putin , pot posar en perill la "pau mundial", atès que el comportament "escrupolós" de l'OTAN, els EUA i la UE allunyen el risc d'un conflicte més gran al d'Ucraïna que suposi una Tercera Guerra Mundial.





"Fins ara, només un interlocutor o un dels presents al conflicte, Putin, l'actor principal, pot posar en risc la pau mundial, que es veuria dràsticament alterada", ha declarat l'expresident en una entrevista a RNE.





Segons González, l'OTAN, els països europeus, els EUA i el Canadà estan sent "extraordinàriament escrupolosos" per complir la legalitat internacional. "Alguns diran que massa, però això allunya el risc d'un conflicte que poguéssim considerar la Tercera Guerra Mundial", ha afegit l'expresident, que no veu a l'"absolut cinisme" de Putin aptitud per acceptar una mediació en el conflicte.





González ha pronosticat que hi haurà molts intents de mediació, tot i que ha desitjat que cap d'ells "intenti donar-li la raó a Putin, que és un agressor implacable de l'estil hitlerià que ha vulnerat la sobirania d'Ucraïna, ha dividit el país i el està destrossant materialment ”. "De cap manera la comunitat internacional pot tolerar que hi hagi una violació tan flagrant de la integritat territorial d'un país com Ucraïna, que és un país europeu al cor de l'Europa de l'est, i encara menys la sobirania, la capacitat per decidir la seva propi destí".





Qüestionat pel paper de la Xina, ha opinat veure "difícil" una mediació reeixida i ha indicat que dubta "molt" que Pequín intervingui "de manera decidida" en suport de Moscou a la guerra a Ucraïna. "En el fons, sent com són aliats, la Xina no es fia del comportament de Rússia, no es refiava abans i ara molt menys, perquè per a la Xina és molt important que es mantinguin alguns principis que s'estan fallint amb el comportament d'absolutament autoritari. intolerable de Putin", ha expressat.





"Una de les coses molt difícils que ha aconseguit Putin és que tota Europa estigui unida davant de l'agressió i que hagi estat Europa la protagonista en molts casos de la reacció" davant de Rússia. Segons González, Putin haurà de pagar pels seus "crims de guerra".





OCCIDENT NO VA AMENAÇAR RÚSSIA





Sobre si considera que Rússia s'ha sentit amenaçada per l'OTAN amb anterioritat a la invasió d'Ucraïna, l'expresident ho ha qualificat d'una "mentida inventada per Putin" que "desgraciadament" ha calat a la societat russa, ja que "en cap moment Occident ha amenaçat la integritat territorial de Rússia.





"També ho ha de deixar clar l'OTAN, la UE i els EUA: en cap cas hi ha hagut cap intent d'afectar la integritat territorial de la Federació Russa, no hi ha hagut ni un sol gest des del 1991, ni sens dubte des de la presència de Putin al Kremlin", ha afegit.





Per González, l'únic risc per als russos "es diu Vladimir Putin" , que no es pot justificar de cap manera després de les "atrocitats" comeses a Ucraïna, Moldàvia o Geòrgia, fora de la seva sobirania. "Si Putin es retira a les seves fronteres, el risc per a Rússia desapareixeria totalment, no hi ha ningú que pretengui alterar el perímetre i la integritat territorial" de la Federació Russa, ha dit.





"Els russos han viscut en pau, però no en democràcia ni en llibertat. Ningú els va agredir, però de cap manera es poden permetre envair i destruir la sobirania d'altres països", ha postil·lat.





I ha recordat que quan ell era president va viatjar per primera vegada a Moscou el 1986 per veure's amb Mikhaïl Gorbatxov, amb què va mantenir una llarga reunió des del "respecte" per superar la "política de blocs" en un moment de molta debilitat per a la Unió Soviètica.





"La primera vegada que es trenca la possibilitat del respecte mutu ha estat amb l'estratègia i les bogeries de Putin, que està portant la ruïna al seu poble i afectant tothom", ha sostingut.