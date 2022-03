Álvaro Nadal i Jordi Sevilla analitzaran les polítiques de la transició energètica a 'l'Energy Prospectives' de Naturgy

Façana de Naturgy /@EP





"Les polítiques energètiques són clau per afrontar el repte de la transició energètica, per assolir la descarbonització de l'economia", apunten des de la Fundació Naturgy. Per això, l'exministre i actual conseller econòmic i comercial en cap a l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a Londres, Álvaro Nadal, i el consultor econòmic i expresident de Red Eléctrica de España, Jordi Sevilla , exposaran aquest dijous la seva visió sobre aquesta qüestió en una nova sessió del cicle de conferències 'Energy Prospectives'.





El president de la Fundació Naturgy, Rafael Villaseca, formarà part de la inauguració de la sessió amb el director general de l'IESE, Franz Heukamp.





La jornada tindrà lloc aquest 17 de març, a les 9:30h, i estarà moderada per Juan Luis López Cardenete, professor extraordinari del Departament de Direcció Estratègica de l'IESE.





Fundació Naturgy i l'IESE Business School organitzen la novena trobada d''Energy Prospectives', un cicle de converses d'alt nivell sobre les condicions econòmiques, regulatòries i tecnològiques que s'entreveuen per al futur del sector energètic.





PROGRAMA





09:30 h.- Inauguració



- Franz Heukamp, director general de l'IESE

- Rafael Villaseca, president de la Fundació Naturgy





09:45 h.- Workshop: Política i transició energètica

- Álvaro Nadal, conseller econòmic i comercial en cap a l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a Londres. Exministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital d'Espanya

- Jordi Sevilla, Consultor econòmic a Llorente & Cuenca, expresident de Red Eléctrica de España i ex ministre d'Administracions Públiques





Moderador: Prof. Juan Luis López Cardenete, IESE









11:45 h.- Fi de la jornada.