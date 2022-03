Col·lectius de víctimes de l'amiant reclamen una indemnització perquè la seva "esperança de vida és inferior"

El 13 d'abril passat, el Congrés dels Diputats va acceptar crear un Fons de compensació per a les víctimes de l'amiant, cosa que les associacions d'afectats feia temps que esperaven. En total, el Fons constava de 25 milions d'euros que servirien per indemnitzar totes les persones que, per la seva feina o per exposició ambiental, han patit, pateixen o patiran les conseqüències d'haver respirat aquest mineral cancerigen. Però el PSOE, recentment, ha pres la decisió d'excloure els treballadors: ells, que són els principals afectats, no seran indemnitzats .





"Les esmenes presentades desmenteixen sense pal·liatius el discurs que fins ara s'havia traslladat a les diferents associacions de persones afectades per l'exposició a l'asbest des del registre el passat 13 d'abril de 2021 d'un projecte de llei que en el seu moment va comptar amb el vot favorable de 296 parlamentaris, inclosos la totalitat d¡integrants del grup socialista", assenyalen en un comunicat des del Col·lectiu Ronda i l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya (AVAAC).





A més, José Luis Gómez, vicepresident d'AVAAC i membre de CGT, apunta en declaracions a Catalunyapress que "s'està fent molt ressò dels PGE dels que han sortit 25 milions d'euros per a un fons que de moment ni tan sols existeix". A això, afegeix que a França es pressuposten per al FIVA (Fons d'Indemnització per a les Víctimes de l'Amiant) entre 300 i 350 milions d'euros a l'any”, una xifra molt superior a la que ha donat el Govern d'Espanya.





Però els col·lectius de víctimes de l'amiant no només es troben que el fons creat a Espanya és molt menor, sinó que ara des del PSOE, tal com hem esmentat prèviament, volen deixar fora de les indemnitzacions els treballadors.





A ESPANYA PODRIEN PRODUIR-SE 130.000 MORTS ABANS DE 2050 COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'EXPOSICIÓ A L'AMIANT





L'asbest o amiant (de vegades erròniament anomenat uralita) és un grup de sis minerals metamòrfics fibrosos que anys enrere s'usava, sobretot, en la construcció. Així, era comú trobar-lo en sostres, parets i terres, però aquest material també s'utilitzava als folres de frens de vehicles, juntes i segells de calderes i per a l'aïllament de canonades, conductes i electrodomèstics. Fins que es va descobrir la seva alta toxicitat i la seva relació amb el desenvolupament de malalties com a càncer de pulmó, mesotelioma maligne de pleura i intestinal, fibrosi i plaques pleurals i fibrosi pulmonar.





Arran d'aquesta troballa, Espanya va prohibir les dues varietats d'amiant més perilloses , la blava i la marró, entre els anys 1984 i 1993. Però no va ser fins a l' any 2002, amb l'arribada de l' Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001 que modificava l'annex I del Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre , sobre limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos, quan es va prohibir fabricar amb aquest material i també comercialitzar-lo.





EL 40% DE LES MORTS PER EXPOSICIÓ A L'AMIANT A ESPANYA ENCARA NO S'HAN PRODUÏT







La conseqüència de tants anys d'utilització de l'amiant en la fabricació ha estat catastròfica, i alguns experts apunten que potser encara ens trobem a l'inici. Les malalties esmentades apareixen temps després de l'exposició a aquest material, que resulta perillós quan s'inhalen les fibres que se'n desprenen en trencar-se o quan acaba la vida útil (uns 30 o 35 anys després d'instal·lar-se). En concret, s'estima que aquestes malalties apareixen entre 20 i 50 anys després , per la qual cosa encara poden continuar apareixent fibrosi i càncers vinculats a l'exposició a l'amiant durant anys.





Sense anar més lluny, segons dades de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), a Espanya podrien haver-hi 130.000 morts per aquesta causa abans de l'any 2050, de les quals el 40% encara no s'han produït . Això sense comptar que, encara que ja no es pot construir amb amiant, encara es troba a moltes edificacions.





EL PSOE NO VOL INDEMNITZAR LES VÍCTIMES DE L'AMIANT





Els principals afectats són els treballadors de la construcció , que van ser els que més es van exposar a l'amiant. No obstant això, també són víctimes, per exemple, els familiars amb què van conviure , ja que van inhalar les fibres que portaven a casa enganxades a la roba. O els que s'han dedicat a la seva retirada . I això no és tot, sinó que la llista és més àmplia. Podrien sumar-se, per exemple, els alumnes i els professors que durant hores han estat exposats –i encara ho segueixen estant en alguns casos– a l'amiant amb què es construïen els col·legis.





Com dèiem, s'espera que la xifra de morts per exposició a l'asbest segueixi augmentant durant anys, perquè quan les fibres es dipositen a les vies respiratòries i a les cèl·lules humanes, no es poden eliminar del cos . Al revés, s'expandeixen pel mateix, ja que dins del pulmó es remouen, se'n van a la gola i, en empassar, arriben fins a l'estómac i els intestins.









Per això, com dèiem, des del Govern central es van comprometre a crear un Fons de Compensació per a les víctime. Es tractava de 25 milions d'euros per indemnitzar-los per haver estat exposats a un material cancerigen, amb conseqüències fatals per a la seva salut, durant anys. Tot i això, ara el PSOE no vol concedir aquests diners als treballadors.











“El PSOE atenta contra l'esperit de la norma proposada pel Parlament Basc (on va comptar amb el suport unànime dels parlamentaris) i proposa excloure de l'efecte protector del futur fons de compensació les persones afectades que han patit l'exposició a aquest material a l'àmbit laboral. Concretament, d'aquest col·lectiu de víctimes i d'una manera que només es pot qualificar de cínic, es diu que ja compta amb un marc legal molt favorable que facilita la protecció adequada dels treballadors afectats”, apunten des de Col·lectiu Ronda i AVAAC.







Després, prossegueixen: “A més, les esmenes també proposen severes limitacions a víctimes ambientals i domèstiques -les úniques, segons la proposta, susceptibles de ser compensades pel Fons- a l'hora d'accedir a les compensacions, ja que se'n pretén excloure dret als que tinguin reconeguda una pensió o prestació, tingui un grau de discapacitat inferior al 33% o no hagin residit a Espanya durant almenys 10 anys ”.







COL·LECTIUS, I FINS I TOT PARTITS POLÍTICS, EN CONTRA DE LA DECISIÓ DE PSOE







Com ells, altres col·lectius de víctimes s'han mostrat en contra de la decisió del PSOE, ja que indiquen que no cal confondre indemnització amb prestació . Els treballadors víctimes de l'amiant, ateses les condicions de salut, poden estar cobrant una pensió. Però defensen que això no ha de substituir una indemnització perquè són dues coses diferents.





Així, Col·lectiu Ronda, AVAAC i CGT han rebutjat les esmenes del PSOE. Però també ho han fet UGT, CCOO i FEDAVICA. De fet, aquests últims han registrat al Congrés un document amb què reclamen la compensació per llei de l'Estat a les víctimes de l'amiant i rebutgen les esmenes presentades pel PSOE a aquesta llei





El mateix pensen des de Podem i per això insten el PSOE i el ministre Escrivá a rectificar. Des de la formació volen que s'incloguin totes les víctimes de l'amiant dins del fons de compensació la llei del qual tramita en aquests moments el Congrés, ja que consideren que totes han de ser indemnitzades.





COEFICIENTS REDUCTORS





A més d'això, José Luis Gómez va explicar a Catalunyapress que el mes de juny passat van tenir una reunió amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per demanar els coeficients reductors per a les víctimes. És a dir, que puguin anticipar el seu accés a la jubilació perquè han estat exposats a un material que ha condicionat i deteriorat les seves vides .





Van sortir de la reunió convençuts que això s'aplicaria de forma immediata, i més tenint en compte que ho van sol·licitar "el 2014 des de CGT". Però veient que no ha estat així, a inicis d'aquest 2022 van enviar una carta a Escrivà per veure com anava el procés.





"En relació a l'estat del procediment per a l'establiment de coeficients reductors a l'edat de jubilació dels treballadors exposats a l'amiant, s'informa que aquest ja ha estat iniciat", els van respondre. Però com que estava en procés, els van demanar que tinguessin en compte dues coses.









La primera, que s'han introduït modificacions en matèria de jubilació anticipada per raó de l'activitat : així, es duu a terme una revisió del procediment del reconeixement de coeficients reductors per edat, regulant ara per separat aquests supòsits respecte d'aquells altres en els que l'anticipació de la jubilació deriva de la situació de discapacitat del treballador, es modifica la legitimació a l'hora d'instar l'inici del procediment, es fa una remissió al que reglamentàriament es determini, en el marc del diàleg social, respecte dels indicadors que acreditin la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin l'aplicació d'aquests coeficients, es crea una comissió encarregada d'avaluar i, si escau, d'instar l'aprovació dels corresponents decrets de reconeixement de coeficients reductors, i, finalment, es preveu el establiment d'un procediment per a la revisió dels coeficients reductors d'edat, amb una periodicitat de deu anys".







D'altra banda, els recorden que s'ha aprovat un Fons de Compensació de 25 milions . Una cosa que ens torna a portar al principi: des del Govern van convèncer els col·lectius d'afectats que rebrien una indemnització que ara no els volen concedir.





UGT, CCOO I FEDAVICA PRESENTEN ESMENES





Des de FEDAVICA, CCOO i UGT, també en contra de les esmenes del PSOE, han enviat les seves pròpies propostes. Unes propostes que, des de CGT, lamenten que no esmenten els coeficients reductors . El que sí que han fet des de la UGT ha estat demanar que les víctimes de l'amiant es puguin jubilar als 60 anys, cosa que al final és semblant.





Tot i això, des de CGT i AVAAC no es rendiran tampoc en això. "Tenim previst reunir-nos per demanar que es presenti aquesta esmena. I van treballar amb AVAAC per estar presents aquest dimecres, dia 16, data on es van discutir les esmenes", assegura Catalunyapress. “Lluitem per a tot i per tot. És una reivindicació històrica, perquè és de justícia, perquè la nostra esperança de vida és inferior” a la de la resta de persones, conclou.





