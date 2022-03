Un nen de 3 anys mata la seva mare d'un tret al coll

Foto d'arxiu d'una arma /@Pixabay





Una dona de 22 anys va morir dissabte a Chicago, Estats Units, després que el seu fill de només 3 anys agafés una arma i li disparés accidentalment al coll.





Tots dos eren dins del seu cotxe, aparcat a la porta d'un supermercat, quan el nen va trobar una pistola i la va disparar, ha explicat la policia.





L'arma pertanyia al pare del menor, que ha estat detingut. Encara que els investigadors saben que l'home tenia permís de possessió d'armes, no tenia permís de portació oculta, per tant no podia portar-la al vehicle.





Ara, les autoritats treballen per determinar quins càrrecs se li imputaran, ja que el succés "es va poder evitar", va apuntar l?administrador de Dolton, Andrew Holmes.