L'Exèrcit rus mata a trets a deu persones que feien fila per comprar pa a Ucraïna

Refugiats abandonant Ucraïna @ep





L'Exèrcit rus ha disparat a deu persones que feien fila per comprar pa a la ciutat de Txernígov , a Ucraïna , segons ha revelat l'Ambaixada dels Estats Units a Kíev.





" Aquests horribles atacs han de cessar ", exigeixen des de l'ambaixada nord-americana en un tuit recollit per CatalunyaPress, afegint que estan "considerant totes les opcions disponibles per garantir la rendició de comptes per qualsevol crim atroç a Ucraïna".