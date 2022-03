Norma Duval confirma la seva ruptura amb Matthias Kühn

La vedette i actriu, Norma Duval, posa al photocall /@Eduardo Parra - EP







La vedette i actriu, Norma Duval, ha confirmat aquest dimecres el que es rumorejava des de feia setmanes: ha posat fi a la seva relació amb Matthias Kühn.





Fins ara no havia fet esment als rumors, per la qual cosa ni els confirmava ni els desmentia. Però finalment ha explicat que, després de 13 anys junts en què fins i tot parlaven de casar-se, seguiran les seves vides per separat.





"És veritat, ja no estem junts", ha declarat en exclusiva ¡Hola!. No ha volgut donar detalls sobre la ruptura, però ha explicat que està bé.