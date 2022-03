Paula Badosa es desfà de la canadenca Fernandez i arriba als quarts d'Indian Wells

Paula Badosa durant un partit / @AFP7 / Europa Press





La tennista Paula Badosa es va classificar aquest dimarts per als quarts de final del torneig d'Indian Wells (Estats Units), de categoria WTA 1000 i que es disputa sobre pista dura, després d'imposar-se amb solvència a la canadenca Leylah Fernandez per un doble 6-4.





La defensora del títol es va mostrar molt ferma per continuar avançant en el torneig del desert californià, en el qual acumula una ratxa de 9-0 victòries i pretén convertir-se en la primera jugadora des de Martina Navratilova a repetir títol.





La catalana encara no ha perdut cap set en els tres primers partits i ara lluitarà per classificar-se per a les semifinals d'un torneig per segon cop aquesta temporada davant la russa Veronika Kudermétova.





Badosa va portar gairebé sempre la iniciativa en un matx en el qual va arribar a tenir dotze boles de trencament, el doble que la seva rival, i en què va domianr sobretot quan ha pogut jugar amb els primers serveis, arma amb la qual només va perdre deu punts.





La catalana va connectar 23 cops guanyadors i 28 errors no forçats, set dels quals dobles faltes, mentre que Fernandez va estar més erràtica amb 37 errors.