Alerten sobre l'aparició de correus extorsionant amb difondre vídeos sexuals

L' Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) ha identificat una sèrie de correus electrònics fraudulents, que tenen com a objectiu extorsionar les víctimes perquè paguin una determinada quantitat de diners en bitcòins a canvi de no publicar suposades gravacions íntimes. Aquest engany es coneix com a sextorsió . En realitat no existeixen aquests enregistraments, sinó que és el pretext utilitzat per fer xantatge al receptor. L'alerta ha estat recollida per Facua-Consumidors en Acció .





Correu de sextorsió @OSI





L'OSI, dependent de l'Institut Nacional de Ciberseguretat, aconsella no contestar aquests correus i eliminar-los, ja que és un engany que utilitza estratègies d'enginyeria social perquè se segueixin les indicacions del ciberdelinqüent. Una contestació serveix a aquest per saber si el compte està actiu i enviar nous fraus en el futur.





L'organisme emfatitza que no cal pagar cap quantitat als extorsionadors . En cas d'haver accedit al xantatge i realitzat el pagament, es recomana recopilar totes les evidències (captures de pantalla, correus electrònics, missatges, etc.) i contactar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) per presentar una denúncia . Per fer-ho, es pot fer ús d'algun testimoni online .





Recomanacions de l'OSI:





- Si arriben correus no sol·licitats o de desconeguts, no obrir-los i eliminar-los.





- No contestar en cap cas aquests correus, ni enviar informació personal.





- Mantenir tots els dispositius i antivirus actualitzats.





- Mai enviar dades dels contactes, ni reenviar el correu; així s'ajuda que no s'estengui el frau.





- En cas de dubte, consulteu directament les FCSE o l'OSI.



Altres detalls importants del frau





El correu electrònic fraudulent simula ser enviat des del compte de l'usuari, ja que suplanten la seva identitat, encara que en realitat no és així. Es pot comprovar qui envia realment un correu seguint aquests passos .





L'assumpte del correu sol ser " Proposta de negoci ", encara que no es descarta que hi hagi altres correus amb assumptes diferents.





Al cos del missatge s'informa la víctima que s'ha infectat el dispositiu amb un programari espia amb què han aconseguit suposats vídeos íntims. Els ciberdelinqüents amenacen de difondre aquests vídeos entre els contactes del destinatari, tret que faci un pagament en bitcòins en un termini de 48 hores. L'objectiu d'aquest breu termini és evitar que la víctima es pari a pensar i analitzar el que està succeint, i faci el pagament com més aviat millor atiada per la por.