Barcelona no trencarà el seu agermanament amb Sant Petersburg per evitar “estigmatitzar”

Laia Bonet @ep





L' Ajuntament de Barcelona no trencarà el seu agermanament amb la ciutat russa de Sant Petersburg per evitar "estigmatitzar" la població després de la invasió a Ucraïna, encara que sí que el suspendrà temporalment i no farà cap activitat mentre duri la situació actual.





Ho ha dit la tercera tinenta d'alcalde i responsable de relacions institucionals de l'Ajuntament, Laia Bonet, a la comissió de Presidència d'aquest dimecres, en resposta a un prec del grup municipal del PP que demanava trencar l'agermanament com a mostra de rebuig a la invasió russa.





Bonet ha recordat que el consistori ja ha trencat relacions institucionals amb el consolat de Rússia a Barcelona , però creu que no es pot estigmatitzar la població russa perquè “part d'aquesta també està patint la repressió”.





En aquest sentit, ha defensat que els agermanaments constitueixen un instrument entre la població i no entre els governs, i ha afirmat que quan la invasió s'acabi es necessitaran aquests espais de trobada.





"Podríem considerar suspès temporalment l'agermanament, però no volem liquidar-lo, trencar-lo, perquè quan això s'acabi necessitarem espais de trobada", ha dit.